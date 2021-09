Phó Chủ tịch Hà Nội nói gì về việc việc nới lỏng giãn cách, chống dịch sau 21-9?

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sau 21-9, TP sẽ không chia 3 phân vùng nữa và sẽ phong toả với quy mô hẹp nhất.





Ngày 19-9, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì họp giao ban với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.



Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp



Tại cuộc họp, đại diện quận Long Biên cho biết liên quan đến ổ dịch tại tổ 4, phường Việt Hưng, tính từ 18-9 đến nay, ghi nhận tổng số 12 trường hợp F0. Đến nay, quận đã cho rà soát lại toàn bộ các khu vực có các trường hợp liên quan đến F0, tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn; lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng hơn 4.000 người tại khu vực này và dự kiến ngày 20-9 sẽ có kết quả.



Đối với ổ dịch tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, lãnh đạo quận Thanh Xuân báo cáo tình hình đã được kiểm soát. Hiện, quận đang tiếp tục lấy mẫu 2 đến 3 ngày/lần đối với hơn 100 người già, người có bệnh lý không di chuyển cách ly tập trung được; đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn, mời các chuyên gia dịch tễ về đánh giá độ an toàn... Quận đang xây dựng kế hoạch, dự kiến báo cáo Thành phố để ngày 28-9 đón hơn 1.000 dân đang cách ly tập trung tại Thạch Thất về.



Kết luận buổi giao ban, ông Dương Đức Tuấn cho biết từ 24-7, trong đợt đầu Hà Nội giãn cách xã hội để phòng dịch, trung bình nghi nhận có 71,2 ca mắc mới/ngày, đến đợt giãn cách thứ 4 chỉ còn trung bình 25 đến 27 ca/ngày; đến ngày 19-9, dự kiến cũng khoảng dưới 15 ca. TP cũng đạt mốc đến ngày 15-9, trên 93% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1; gần 70% toàn dân số đã được tiêm vắc-xin.



Qua chiến dịch thần tốc vừa qua, TP đã xét nghiệm diện rộng trên 4 triệu người để bóc tách F0 khỏi cộng đồng và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm xuống còn 10%. Sau đó, TP đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm, đúng đối tượng, khu vực nguy cơ. Từ các mốc thời gian của từng loại vắc-xin, TP sẽ tiếp tục triển khai, đảm bảo sẽ tiêm vắc-xin mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng 11-2021. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện "mục tiêu kép".



Ông Tuấn cho hay theo định hướng chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, dự kiến, sau 21-9, TP sẽ không chia 3 phân vùng nữa. Nơi nguy cơ rất cao, có ca F0 sẽ trở thành "điểm đỏ" với quy mô hẹp. Điểm đỏ thì phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Khu vực xuất hiện F0 và các gia đình lận cận phải phong tỏa, cách ly y tế. Khu vực lân cận là vùng vàng, còn lại là vùng xanh. Việc kiểm soát dịch thực hiện theo tinh thần: "Không có đỏ là tốt nhất, có thì phải thu hẹp tối đa".



Ông Tuấn nêu rõ kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ. TP sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận để phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.



Đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21-9 theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR code. Cùng với đó, các quận, huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không về TP; với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập.



Sau ngày 21-9, Hà Nội dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn, vì thế việc chủ động các phương án phòng, chống dịch cần được triển khai. Tuy nhiên, tại các khu vực điểm đỏ không được xây dựng, hoặc đang triển khai xây dựng mà có F0 thì cũng phải dừng.



Từ 18 giờ ngày 18-9 đến 12 giờ ngày 19-9, TP Hà Nội ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 17 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa.



Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.922 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.325 ca.







Theo B.H.Thanh (NLĐO)