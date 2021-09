Phát hiện băng nhóm trộm cắp tại cửa hàng Bách Hoá Xanh mắc Covid-19

Sau khi bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, qua test nhanh phát hiện có 2 người mắc Covid-19.

Ngày 2-9, Công an quận Bình Tân cho biết, vừa triệt phá thành công băng trộm cắp tài sản, bắt giữ 5 người gây ra vụ trộm tại cửa hàng Bách Hoá Xanh (phường An Lạc A).



Công an bắt giữ 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Dinh (sinh năm 2000, ngụ tại quận 6), Châu Văn Vũ Linh (sinh năm 2005), Phạm Quốc Thái (sinh năm 2007), Nguyễn Văn Gớt (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, cùng quê An Giang). Các đối tượng trong băng trộm không nghề nghiệp, sống lang thang, rủ nhau đi trộm để lấy tiền tiêu xài và thuê khách sạn ở.



Băng nhóm trộm cắp tài sản bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp



Theo Công an quận Bình Tân, từ hình ảnh trích xuất camera của cửa hàng, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A phát hiện và bắt giữ băng trộm gồm 5 người đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân.



Theo công an, đây là băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, có sự phân công cụ thể cho từng đối tượng như: thực hiện hành vi trộm, tiêu thụ tài sản và chia tiền bán được…



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cửa hàng tiện lợi có sự sơ hở trong việc thiếu người trông coi, không có bảo vệ và không khóa cửa cẩn thận, các đối tượng đã lẻn vào thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp tài sản.



Băng nhóm này thường chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ, lợi dụng lúc đêm khuya vắng người thì đột nhập vào trong và tìm kiếm các tài sản có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, tiền mặt… để trộm. Thời gian hoạt động từ 22 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.



Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 7 chiếc điện thoại di động và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Qua test nhanh, có 2 trong số 5 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. Các đối tượng đã được đưa vào trung tâm cách ly y tế.

Theo VĂN MINH (SGGPO)