Nghệ An mưa lớn gần 700 ngôi nhà bị ngập

Mưa lớn trong 3 ngày qua tại Nghệ An đã khiến gần 700 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ cũng bị ngập nước, giao thông bị chia cắt.

Người dân H.Quỳnh Lưu chạy lũ. Ảnh: N.L

Sáng 26.9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6, mưa lớn trong 2 ngày qua tại một số huyện, thị đã khiến 1 người bị mất tích, 696 ngôi nhà bị ngập nước. Có 82 hộ dân ở H.Quỳnh Lưu, H.Nghĩa Đàn đã phải di dời do ngập sâu và sạt lở đất.

Tại H.Quỳnh Lưu, lượng mưa 382 mm trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt ở một số xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ… Mưa lũ đã gây ngập 574 nhà dân của huyện này, có 41 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân H.Quỳnh Lưu sơ tán lợn đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Mưa lớn đã khiến một người dân ở xã Nghĩa Bình, H.Tân Kỳ bị mất tích khi đi bắt cá trên sông vào ngày 25.9, đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Hơn 3.000 ha lúa, ngô, rau màu ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu bị ngập nặng, 5.394 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ 48, 15, 48B, 48E, 7B... bị ngập, khiến giao thông bị chia cắt.

Nước ngập sâu ở một số xã của H.Quỳnh Lưu. Ảnh: CTV Nhà dân bị ngập nước. Ảnh: CTV

Đến sáng nay, mưa đã ngớt, nước đang rút. UBND tỉnh Nghệ An cũng vừa có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý các tuyến đường giao thông, các ngầm, tràn bị ngập, sạt lở, tiến hành cấm đường, phân luồng, hướng dẫn giao thông đi lại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.