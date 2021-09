Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mạo danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ

Trịnh Đình Hải, đối tượng xuất trình thẻ Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, khai nhận đặt mua bộ trang phục, cầu vai, mũ, bảng tên, thẻ thanh tra trên mạng với giá 4 triệu đồng.



Thiếu tướng Vũ Hồng Văn thông tin về việc khởi tố đối tượng mạo danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)



Ngày 10/9, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cũng đề nghị các phường, xã trên địa bàn Đồng Nai cần chấn chỉnh việc cấp giấy xác nhận đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.



Theo thông tin ban đầu, chiều 31/8, có hai đối tượng đi ôtô yêu cầu lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phong tỏa thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa cho qua chốt để vào địa bàn làm nhiệm vụ.



Một đối tượng mang trang phục thanh tra, xuất trình thẻ Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và giấy xác nhận ra vào khu vực phong tỏa do Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài cấp.



Thấy có dấu hiệu nghi ngờ, lực lượng Công an đã làm việc với đối tượng này, qua đó, xác định người xuất trình thẻ Vụ trưởng-Thanh tra Chính phủ là Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.



Quá trình làm việc, bước đầu, Trịnh Đình Hải khai nhận đặt mua bộ trang phục, cầu vai, mũ, bảng tên, thẻ thanh tra trên mạng với giá 4 triệu đồng.



Cùng với lập biên bản tạm giữ số giấy tờ trên, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hai địa chỉ cư trú của Trịnh Đình Hải ở phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài, phát hiện nhiều bộ trang phục thanh tra, giấy tờ liên quan, có dấu hiệu dùng để phục vụ hành vi lừa đảo.



Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định Trịnh Đình Hải được Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài và Ủy ban nhân dân phường Long Bình (thành phố Biên Hòa) cấp xác nhận đi lại do yêu cầu công việc để ra vào khu vực phong tỏa.

