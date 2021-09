Khởi tố 2 đối tượng tự xưng là nhà báo để cưỡng đoạt tiền chủ doanh nghiệp

Xác nhận với phóng viên Báo SGGPO, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Thanh (cộng tác viên chuyên trang của 1 cơ quan báo chí) và Trần Thị Vân Anh (trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Tự xưng nhà báo đe dọa, tống tiền bác sỹ 200 triệu đồng

Bị can Trần Thị Vân Anh. Ảnh Facebook bị can



Do sự việc vay vốn không thành, ông D. đã tự mình làm hồ sơ vay vốn của 1 ngân hàng khác. Biết được sự việc, Thanh đã thông tin cho Vân Anh để liên hệ với ông D. với mục đích đe dọa, tống tiền ông D.



Trần Thị Vân Anh tự xưng làm ở Báo Đời sống Pháp luật (Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật) và yêu cầu được làm việc với ông D. về thông tin hồ sơ vay vốn ngân hàng.



Đối tượng sau đó yêu cầu ông D. chi 1,5 tỷ đồng để được bỏ qua sự việc và không đưa lên báo.



Chiều 30-8, khi 2 bên giao dịch tại một địa điểm trên TP Thái Bình thì bị lực lượng công an ập tới, tạm giữ Trần Thị Vân Anh.



Tối 1-9, căn cứ vào các tài liệu điều tra, hồ sơ thu thập được, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng trên theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Trong khi đó, sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, 1 lãnh đạo Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật cho biết, Trần Thị Vân Anh cùng 5 người khác đã được cho thôi việc trước thời điểm Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ việc.



Cũng theo lãnh đạo Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật, Trần Thị Vân Anh trước làm ở bộ phận quảng cáo, do không đảm bảo được công việc nên được cho nghỉ việc và hiện không còn là người của Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật.

Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)