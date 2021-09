Hải Phòng: Nổ súng trên đường phố một người bị thương

Vụ nổ súng tại đường Phạm Bá Trực, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã khiến một người đàn ông bị thương ở chân phải.



Hiện trường vụ nổ súng sáng 21.9 ở Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng). Ảnh: Lê Tân



Sáng 21.9, Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các bên nghiệp vụ để điều tra vụ nổ súng xảy ra trước cửa nhà số 4 đường Phạm Bá Trực, Q.Hồng Bàng.



Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 sáng nay, 21.9, một nhóm người đang đứng trước cửa nhà số 4 để chuẩn bị phát tiền cho những người nghèo, người vô gia cư thường hay đến lấy cơm từ thiện ở khu vực này thì bỗng giật mình bởi tiếng súng nổ.



Sau đó, nhóm người này phát hiện anh N.Q.H (31 tuổi, ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), là một thành viên trong nhóm, bị thương ở chân phải. Tại hiện trường còn có một vỏ đạn bằng đồng.



Nhận được tin báo, Công an Q.Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ nổ súng. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Một số người dân cho biết, nghi phạm có thể là 2 người đi xe máy màu đen.



Cách đây hơn 1 năm, tại Q.Hồng Bàng cũng xảy ra vụ nổ súng ở quán trà cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu khiến ông T.T.L (50 tuổi, ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), một người có "số má" ở TP.Hải Phòng, bị vỡ quai hàm. Hung thủ bắn ông L.T.L là Vũ Quốc Long (49 tuổi, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Q.Hải An, Hải Phòng) đã bị bắt sau đó.

Theo LÊ TÂN (TNO)