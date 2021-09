Hà Tĩnh: Phát hiện xác hổ đông lạnh nặng 160kg trong nhà dân

Ngày 18-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm phát hiện xác 1 con hổ đông lạnh nặng 160kg và một số xương động vật trong nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-9, lực lượng chức năng phát hiện tại kho cạnh nhà tắm trong vườn nhà Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) tàng trữ 1 con hổ đông lạnh có trọng lượng 160kg và 3 túi đựng xương động vật có trọng lượng 20kg, 1 bao tải màu trắng đựng xương động vật có trọng lượng 14kg.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và niêm phong toàn bộ số vật chứng trên đưa về Công an huyện Hương Sơn để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.



Xác hổ được để trong tủ lạnh

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chung khai nhận, khoảng tháng 12-2020, Chung tình cờ gặp một người đàn ông tên Việt không rõ địa chỉ cụ thể làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam - Lào tại một quán ăn ở địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.

Sau khi ăn uống xong, Chung đã mời Việt về nhà chơi. Tại nhà Chung, Việt gợi ý gửi nhờ 1 tủ lạnh có đựng một số động vật để nấu cao, đồng thời hứa nếu sau này bán được sẽ trả tiền công cho Chung nhưng không nói cụ thể bao nhiêu. Chung đã đồng ý cho Việt gửi.

Khoảng 10 ngày sau, Việt chở tủ lạnh đến để gửi tại nhà Chung, sau đó Chung mở tủ ra thì biết bên trong có xác 1 con hổ và xương động vật nên Chung không ý cho Việt gửi. Tuy nhiên, Việt bảo Chung cứ yên tâm và đưa cho Chung 5 triệu đồng để thanh toán tiền điện.

Sau đó, Việt tiếp tục đưa cho Chung thêm 4 triệu đồng để trả tiền công và Chung tiếp tục trông giữ chiếc tủ lạnh nói trên cho đến ngày 16-9 thì bị cơ quan chức năng phát hiện.



Một số xương động vật được đựng trong túi nilon

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” xảy ra tại địa bàn xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra mở rộng.



Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Văn Chung