Giải cứu ba người trong đám cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần đã tự gây ra đám cháy ở địa chỉ số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.



Cứu cụ ông 70 tuổi mắc kẹt trong đám cháy lớn ở Sài Gòn

Cảnh sát giải cứu người trong đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)



Sáng 5/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân ở địa chỉ số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.



Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời giải cứu ba người và đưa đến bệnh viện. Một người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện.



Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 5/9 tại căn nhà 2 tầng ở địa chỉ nêu trên.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Bình Tân đã huy động 6 xe cùng 22 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.



Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào 7 giờ 45 phút, không để cháy lan sang nhà dân lân cận.



Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu ra ngoài được 3 người trong căn nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, gồm ông Võ Tấn Đạt (sinh năm 1975) và 2 người con ông Đạt là Võ Công Danh (sinh năm 2004) và Võ Danh Nhân (sinh năm 2009).



Tuy nhiên, nạn nhân Đạt đã không qua khỏi cơn nguy kịch và mất tại bệnh viện.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân Đạt có tiền sử bệnh tâm thần đã tự gây ra đám cháy. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.



Trước đó, chiều 4/9 xảy ra cháy tại căn nhà dân ở địa chỉ 92 Công Trường An Đông, phường 9, quận 5.



Công an quận 5 đã điều 2 xe cùng 22 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường chữa cháy, giải cứu kịp thời một nạn nhân mắc kẹt là bà Đàm Kim Phụng (sinh năm 1948). Bà Phụng là người mới khỏi COVID-19, đang trong quá trình cách ly tại nhà.



Ngoài ra, từ ngày 23/8 đến trưa 4/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một vụ cháy khác, làm một người tử vong. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng đã hỗ trợ 4 vụ tai nạn, sự cố, cứu được 21 người.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)