Dự án điện mặt trời lấn chiếm 5,2 ha rừng ở Bình Định: Xin hoán đổi đất để khắc phục

Theo chủ đầu tư dự án điện mặt trời Phù Mỹ, việc chặt phá 5,26 ha rừng dương ở xã Mỹ An (Bình Định) là do nhầm lẫn và muốn hoán đổi phần đất này để khắc phục hậu quả.



Hàng trăm ha rừng và đất rừng phòng hộ ven biển được chuyển mục đích sử dụng để triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ. Ảnh: Hoàng Trọng



Ngày 12.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở NN-PTNT Bình Định phối hợp với UBND H.Phù Mỹ (Bình Định) và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, có báo cáo đề xuất xử lý đối với vụ thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ làm thiệt hại 5,26 rừng dương ven biển ở xã Mỹ An.



Nhà thầu bị nhầm?



Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 380 ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An của H.Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỉ đồng do Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch (ở H.Phù Mỹ) làm chủ đầu tư. Cuối năm 2020, giai đoạn 1 của dự án đã được đưa vào vận hành và hiện đang triển khai thi công giai đoạn 2.



Giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đang được thi công. Ảnh: Hoàng Trọng



Đại diện Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch thừa nhận trong quá trình thi công giai đoạn 2 của dự án đã xâm lấn ra ngoài mốc giới được Nhà nước giao đất khoảng 5,26 ha tại xã Mỹ An.



Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình đi lại giữa các địa phương gặp khó khăn, việc thi công trực tiếp giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được giao cho các nhà thầu thực hiện. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã “nhầm lẫn” dẫn đến việc chặt phá cây, san ủi ra bên ngoài phần đất của dự án.



“Doanh nghiệp đã được Nhà nước giao 380 ha để thực hiện dự án thì cũng không lý gì muốn lấy thêm 5,26 ha đó để làm gì. Đây là vô tình. Mình không quản lý chặt chẽ nhà thầu nên để xảy ra vi phạm”, đại diện Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch nói.



Đơn vị thi công đã dịch chuyển hàng rào dự án về phía đông nam hàng trăm mét. Ảnh: Hoàng Trọng



Về hướng khắc phục sai phạm, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết đã buộc dừng công việc đối với nhà thầu thi công gói thầu có xảy ra vi phạm nói trên là Công ty TNHH Phước Hưng và đang chờ xử lý của UBND tỉnh Bình Định.

Vị này cũng cho biết trong phần đất được cấp của dự án còn 11,2 ha chưa được doanh nghiệp đụng đến, vẫn còn nguyên. Nếu được lãnh đạo tỉnh Bình Định cho phép, doanh nghiệp xin trả lại 11,2 ha này và hoán đổi phần đất 5,26 ha vừa bị chặt phá cây dương.





Khu vực thi công giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ. Ảnh: Hoàng Trọng



Trong khi đó, người dân xã Mỹ An cho rằng khu vực doanh nghiệp chưa thể thi công dự án là do chính quyền cấp đất chồng lên đất nghĩa địa, người dân phản đối việc thi công. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư giải thích: “Dân ý kiến chỉ là 1 phần thôi. Dân ý kiến không được đúng vì đất đó là đất của Ban quản lý rừng phòng hộ, chúng tôi đã bồi thường hết rồi. Nếu được hoán đổi phần đất 5,26 ha thì chúng tôi cũng phải làm hồ sơ, thủ tục từ đầu, thời gian rất lâu”.

Khó xác định thiệt hại



Tại cuộc họp giữa Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, UBND H.Phù Mỹ và các đơn vị liên quan vào chiều 10.9 để nghe báo cáo vụ việc nói trên, các bên xác định có 5,26 ha dương bị chặt phá là rừng và đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ quản lý. Cây dương ở khu vực này đã bị chặt phá, san ủi trắng, đào mất gốc nên không xác định được thiệt hại cụ thể cây rừng phòng hộ…



Trước mắt, UBND H.Phù Mỹ và Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ và xử lý vụ việc trước. Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm H.Phù Mỹ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng phối hợp với địa phương để kiểm tra, báo cáo vụ việc để có đề xuất UBND tỉnh Bình Định hướng xử lý.





Đơn vị thi công đã chặt cây, đào gốc để san ủi trắng 5,2 ha trồng cây dương ven biển. Ảnh: Hoàng Trọng



Theo ông Phan Hữu Duy, Phó chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, để mất rừng, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng, về mặt quản lý nhà nước là Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ. UBND H.Phù Mỹ đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ khẩn trương làm báo cáo kiểm điểm về việc để mất diện tích rừng nói trên.



“Chúng tôi về mặt quản lý Nhà nước cũng có theo dõi. Nhưng do diện tích dự án rộng quá, trải dài qua 2 xã với trên 300 ha, đất toàn là đất cát, không có gì là mốc giới để tham khảo. Như đất ở còn có tường rào, nhà cửa để làm mốc giới. Nên việc thi công xảy ra nhầm lẫn, bây giờ phải dùng thiết bị, máy móc để xác định lại chứ mắt thường không thể kiểm tra được”, ông Duy nói.





Như Thanh Niên đã thông tin, người dân xã Mỹ An phản ánh việc thi công dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ đã chặt phá hàng nghìn cây dương tại rừng phòng hộ ven biển các thôn Xuân Bình, Xuân Phương (xã Mỹ An) bên ngoài khu vực cắm mốc dự án.



Đoàn kiểm tra do Phòng TN-MT H.Phù Mỹ chủ trì đã đo đạc, xác định diện tích rừng dương bị chặt phá khoảng 5,26 ha vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án mà trước đây Nhà nước đã giao.



Ông Bùi Long Thăng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, thừa nhận diện tích bị chặt phá trong quá trình thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ là rừng và đất rừng phòng hộ do đơn vị này quản lý.



Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)