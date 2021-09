Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

UBND TP.Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

Cụ thể, thầy cô giáo, học sinh và người đi cùng được trở về thành phố (đợt 1) phải đảm bảo các điều kiện: Có tên trong danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp; không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.



Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TPHCM, UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.



Công dân cần có đơn xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mẫu đơn).



Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy/học tại thành phố Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.



Trong đợt 1 này, Đà Nẵng sẽ đón 17.002 người, trong đó số lượng học sinh, học viên là 7.915 người, số lượng giáo viên, nhân viên là 1.409 người và số lượng người hỗ trợ (đi cùng) là 7.678 người.



Thời gian triển khai kế hoạch là từ ngày 29.9 đến hết ngày 6.10 đối với công dân trở về thành phố tự túc phương tiện đi lại đường bộ.



UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát đối chiếu với danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, cho phép công dân có tên trong danh sách, đơn có xác nhận của địa phương nơi tạm trú được qua chốt; hướng dẫn công dân khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chốt kiểm soát; phối hợp giám sát, theo dõi việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.



Công dân trở về thành phố thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch COVID -19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trong quá trình di chuyển. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, công dân trở về thành phố thì thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày; thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 14 kể từ ngày về đến thành phố.



