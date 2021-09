Bình Thuận đề nghị 3 tỉnh phối hợp đưa 15 người trong xe đông lạnh về quê

Dự kiến, ngày 15-9, tỉnh Bình Thuận sẽ bố trí xe, nhân lực để đưa 15 công dân 3 tỉnh miền Trung được phát hiện trong thùng xe đông lạnh về quê.





Ngày 14-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn hỏa tốc tới UBND 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và các đơn vị liên quan về việc phối hợp đưa 15 người của các tỉnh này được phát hiện trong một xe đông lạnh trở về địa phương.



UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND các tỉnh nói trên thống nhất về lịch trình, thời gian, phương tiện, địa điểm đón những người này trở về quê.



Thời gian và địa điểm xuất phát là vào lúc 7 giờ ngày 15-9 tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).



Điểm đón là tại địa phận giáp ranh phía Nam của các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Số lượng người được đón về là 15, trong đó có 1 trẻ em. Tỉnh Bình Thuận sẽ bố trí 2 tài xế và 1 xe ôtô 41 chỗ.





15 người dân 3 tỉnh miền Trung sẽ được tỉnh Bình Thuận đưa về quê.



UBND tỉnh Bình Thuận sẽ đảm bảo chi phí vận chuyển, ăn uống dọc đường (trên xe) cho 15 người và bàn giao cho 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An tại địa điểm đón đã hẹn trước để đảm bảo an toàn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận giao UBND huyện Hàm Tân tổ chức xét nghiệm cho những người này và cấp giấy chứng nhận kết quả trước khi xe xuất phát.

Theo NGUYỄN TIẾN (SGGPO)