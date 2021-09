Bình Phước: Tìm được bé trai 3 tuổi, sau một ngày đêm đi lạc trong rừng cao su bạt ngàn

Sau gần 1 ngày bị mất tích, bé trai 3 tuổi đã được mọi người tìm thấy trong một cánh rừng cao su. Trước đó, trên địa bàn mưa lũ lớn và chính quyền nghi ngờ cháu bé bị lũ cuốn trôi.



Chiều ngày 3/9, Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã khẩn cấp phát đi thông báo "Tìm người bị mất tích do lũ cuốn trôi".



Theo Công an xã Phú Sơn, vào khoảng 16h45 phút, ngày 3/9/2021, Công an xã Phú Sơn nhận được tin báo của anh Thạch Sol (sinh năm 1989) và chị Ngô Thị Út (sinh năm 1981) – cùng thường trú tại ấp Mỹ Thuận, xã Tân mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh; hiện tạm trú thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.



Cháu Thạch Lâm Tùng được bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - bồng trên tay và được mọi người cho ăn cơm, sau một ngày đêm đói khát, lạc trong rừng cao su. Ảnh: T.L



Anh Thạch Sol và chị Ngô Thị Út báo rằng, con trai anh chị tên Thạch Lâm Tùng, sinh ngày 18/10/2018 đã bị nước lũ cuốn trôi từ hướng cầu Bà Lan, thuộc sông Lấp (đoạn thuộc địa phận thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn) trôi về xã Thọ Sơn.



Khi đi ra khỏi nhà, cháu Tùng mang đôi ủng màu xanh, áo trong máu đỏ, áo ngoài màu trắng và quần đùi xanh.



Trong suốt đêm ngày 3/9 và sang ngày 4/9, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã tỏa đi khắp các nơi cơn lũ trôi qua để săn tìm cháu bé. Đến trưa ngày 4/9, thì một số người đã phát hiện cháu Tùng đang đi lạc trong một lô cao su.



Được biết, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, có những cánh rừng cao su rộng hàng trăm héc-ta. Việc một đứa trẻ mới 3 tuổi như cháu Tùng đi lạc trong rừng cao su mà không hề hấn gì và được tìm thấy, là điều hiếm thấy.





