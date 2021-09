Bình Phước: Hai xe tải va chạm ở Quốc lộ 14 làm 3 người thương vong

Một người chết và 2 người bị thương trong vụ tai nạn khi hai chiếc xe tải tông mạnh vào nhau trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.



Sáng 10/9, hai chiếc xe tải đã tông mạnh vào nhau khi qua ngã tư trên quốc lộ 14 khiến 1 người chết, 2 người bị thương, một bức tường rào của tòa nhà bên đường bị sập hoàn toàn.



Vụ tại nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 10/9, xe tải biển số 49H-005.20 do tài xế Nguyễn Thế Hoan (24 tuổi) chở theo nam thanh niên tên Tuấn, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng, lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng tỉnh thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắc Nông.



Khi đến ngã 4 giao nhau giữa đường quốc lộ 14 và đường Hùng Vương, thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình thì gặp xe tải biển số 47H-003.42 do Văn Công Toán (38 tuổi) điều khiển chở theo nam thanh niên tên Hùng, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk lưu thông trên đường Hùng Vương, từ bên trái của tài xài xế Hoan băng qua quốc lộ 14.



Do bất ngờ, tài xế Hoan không kịp xử lý, đã tông thẳng vào xe tải biển số 47H-003.42 và bị văng ra khỏi xe, rơi xuống đường. Chiếc xe tải 49H-005.2 của anh Hoan tiếp tục lao về phía trước, tông sập bức tường rào của một tòa nhà bên đường mới chịu dừng lại.



Cú va chạm mạnh cũng khiến xe tải 47H-003.42 bị quay ngược trở lại, lao về hướng quảng trường tỉnh và tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông trên đường quốc lộ 14.



Hậu quả vụ tai nạn là tài xế Hoan tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế xe 47H-003.42 và người ngồi trên xe 49H-005.2 cùng bị thương. Cả 2 xe tải cùng bị hư hỏng nặng, bức tường rào của một tòa nhà bên đường bị đổ sập hoàn toàn.



Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

