Bắt 2 kẻ cướp xe máy ở quận 7, TP HCM

Hai người đàn ông đã dùng kéo dọa tấn công để cướp xe máy nạn nhân rồi rú ga tẩu thoát. Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.





Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 7 bắt hai đối tượng cướp xe máy.



Trước đó, chiều 11-9, anh Trần Quang Nghĩa (SN 1993, ngụ quận 7) đến công an trình báo bị hai đối tượng dùng kéo khống chế, cướp xe máy.





Hai đối tượng Vũ và Tài (ảnh dưới)



Từ các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã mời Nguyễn Văn Vũ (SN 1983, quê Bến Tre) và Trần Anh Tài (SN 1968, ngụ quận 8) lên làm việc.



Tại công an, cả hai khai không có việc làm nên rủ nhau đi cướp tài sản. Hai người đàn ông này rảo quanh các tuyến đường và phát hiện anh Nghĩa đang ngồi một mình ở giao lộ D1 và D6 (phường Tân Phong, quận 7) nên dùng kéo dọa tấn công để cướp xe máy.



Vũ thay biển số chiếc xe máy vừa cướp được, chuẩn bị đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện. Theo Công an TP HCM, hai người này dương tính với ma túy.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)