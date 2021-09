24 người tử vong vì tai nạn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ

So với 4 ngày cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 66 vụ (53,6%), giảm 31 người tử vong (56,3%) và giảm 65 người bị thương (62,5%).



Gia Lai 4 ngày nghỉ lễ 2-9, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)



Cục Cảnh sát giao thông cho biết 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9-5/9), toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong, bị thương 39 người.



So với 4 ngày cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 66 vụ (53,6%), giảm 31 người tử vong (56,3%) và giảm 65 người bị thương (62,5%).



Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.



Hoạt động giao thông trên các tuyến bình thường; không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.



Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.886 trường hợp vi phạm, so với cùng kỳ năm 2020, giảm 6.990 trường hợp (39,1%); phạt tiền hơn 7,4 tỷ đồng.



Trong số đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.561 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 7,3 tỷ đồng; tạm giữ 51 xe ôtô, 1.388 xe môtô; tước 511 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 244 trường hợp.



Chỉ tính riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 14 trường hợp vi phạm, phạt tiền 86 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 14 trường hợp; gửi thông báo vi phạm 151 trường hợp.



Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 311 trường hợp vi phạm, phạt tiền 181,8 triệu đồng.



Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường phối hợp, kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện quy trình tác nghiệp của ngành đường sắt, giám sát chặt chẽ không để người nhảy tàu từ vùng dịch về quê làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)