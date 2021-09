2 người chết, 5 tàu chìm, 131 nhà dân tốc mái trong mưa bão số 5

Mưa bão số 5 tiếp tục gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kom Tum, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.



Gia Lai: 1 căn nhà bị tốc mái, 30 ha hoa màu bị thiệt hại do bão số 5

Mưa bão số 5 tiếp tục gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: Đức Nhật



Cập nhật thiệt hại do mưa bão số 5 (tên quốc tế là bão Conson) đến sáng nay 13.9, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cho biết đã ghi nhận thêm nhiều thiệt hại về người và tài sản.



Cụ thể, mưa bão số 5 đã làm 2 người chết do nước cuốn trôi. Nạn nhân là bà Yben (63 tuổi, trú tại thôn Kon Hia 3, xã Đak ra ông, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) và anh Lê Ngọc Anh (20 tuổi, xã Tịnh Hà,H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).



Các đại phương ghi nhận có 5 tàu bị chìm trên biển (Quảng Ngãi 4 tàu, Đà Nẵng 1 tàu) và 7 ghe nhỏ chìm trong khu neo đậu (Quảng Nam 2 ghe, Quảng Ngãi 5 ghe).



Bão số 5 làm 131 nhà tốc mái, hư hại (Quảng Trị 50 nhà, Thừa Thiên - Huế 29 nhà, Quảng Ngãi 43 nhà, Quảng Nam 4 nhà, Kon Tum 2 nhà, Gia Lai 3 nhà) và 792 nhà bị ngập lụt (Quảng Trị 10 nhà, Quảng Ngãi 775 nhà, Kon Tum 7 nhà, Gia Lai 3 nhà). Ở các địa phương nói trên cũng ghi nhận 7 điểm trường, nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.



Mưa bão số 5 gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp, với 8.160 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Bình 291 ha, Quảng Trị 303 ha, Quảng Nam 3.169 ha, Quảng Ngãi 4.008 ha, Kon Tum 389 ha).



Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Quảng Ngãi có 28 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa bão dẫn đến sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề cho nhiều công trình hạ tầng giao thông, sạt lở trên 1,5 km kênh mương và trên 1,8 km đê biển, cuốn trôi 4 ngầm tràn.



Không để xảy ra lũ chồng lũ



Trước đó, trong ngày 12.9, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đã có văn bản yêu cầu các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 5 khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, tốc mái.



Các địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ những hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục nhanh các sự cố sạt lở và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các công trình hồ thủy lợi, thủy điện đảm bảo vận hành theo đúng quy trình, góp phần cắt lũ cho hạ du, không để xảy ra lũ chồng lũ.



Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng lưu ý các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sau bão số 5, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp phù hợp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân. Ở các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chính quyền địa phương chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19.

Theo Phan Hậu (TNO)