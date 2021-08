Vụ xe cứu thương chở 10 khách từ vùng dịch về Bình Định: Kỷ luật khiển trách cán bộ Trung tâm y tế huyện

Ngày 2/8, ông Nguyễn Thái Học - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đã có Quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Trương Như Vương đang công tác tại Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.



Cụ thể, ông Vương được xác định đã có sai phạm, khuyết điểm “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế. Vi phạm quy định tại Khoản 9, Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Ông Vương bị kỷ luật với hình thức khiển trách.



Công an huyện Phù Mỹ xử lý vi phạm lợi dụng xe dịch vụ cứu thương vận chuyển hành khách từ vùng dịch về Bình Định. Ảnh: CABĐ



Trước đó, Dân Việt thông tin, Công an huyện Phù Mỹ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp lợi dụng xe cứu thương để vận chuyển hành khách từ vùng dịch về Bình Định theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ, với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.



Khi phát hiện có 6 người về địa phương, trong đó có 4 người về từ Bến Cát, Bình Dương và 2 người về từ Thủ Đức, TP.HCM bằng xe dịch vụ cứu thương, Công an huyện tiến hành làm việc và xác định xe dịch vụ cứu thương mang biển kiểm soát 77B-016.54 do ông Võ Trương Như Vương (đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ) là chủ xe, tài xế là ông N. (trú tại thị trấn Phù Mỹ) vận chuyển 6 hành khách nói trên, về địa phương vào các ngày 9 và 11/7.



Các nhân viên y tế tại tỉnh Bình Định đang căng mình chống dịch. Ảnh: BĐ



Ngoài ra, qua kết quả làm việc được biết xe dịch vụ cứu thương này còn chở 4 người khác từ TP.HCM về xã Cát Tường, huyện Phù Cát vào ngày 11/7.



Nơi xuất phát của những người này là từ các địa phương đang áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19.



Những người này khai nhận không phải là bệnh nhân, đã dùng "chiêu thức" thuê xe cứu thương chở về tỉnh Bình Định, giá thỏa thuận với nhà xe là 10.000.000 đồng, khi qua một số chốt kiểm soát dịch bệnh không phải dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế.



Hành vi sử dụng xe cứu thương chở người từ vùng dịch về địa phương này vi phạm nghiêm trọng các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại các Công điện số 06, 07, 08, 09, 10 và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế", gây khó kiểm soát trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)