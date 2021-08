Vụ nhân viên điện máy bị chém tử vong tại Bình Định: Nghi phạm nghiện 'cỏ Mỹ'

Nghi phạm sát hại một nhân viên điện máy lúc đang sửa máy lọc nước khai nhận bản thân nghiện 'cỏ Mỹ' 7 năm.



Bình Định: Nhân viên điện máy bị chém tử vong khi đang sửa máy lọc nước

Đám tang nhân viên điện máy bị sát hại - Ảnh: B.T



Ngày 22.8, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã bàn giao Lê Trọng Thanh (26 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H.Tuy Phước) và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Phước An cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định để thụ lý theo thẩm quyền.



Thanh là nghi phạm trong vụ nhân viên điện máy bị chém tử vong khi đang sửa máy lọc nước vào ngày 14.8.



Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận bản thân nghiện 'cỏ Mỹ' (một chất gây nghiện) đã 7 năm nay. Giữa Thanh và anh N.N.T (27 tuổi, ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước - nhân viên điện máy bị sát hại) không hề có mâu thuẫn. Thanh Khai, dùng rựa chém từ sau lưng dẫn đến cái chết của anh T. vì... “sợ anh T. giết”.



Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, anh T. đang sửa máy lọc nước, không hề biết sự có mặt của Thanh.



Gia đình của Thanh cho biết người này nghiện ma túy, thường xuyên la hét, đập phá, leo trèo, cầm dao rựa, hung hãn… Hôm xảy ra vụ án, gia đình vừa ăn cơm xong thì anh T. đến sửa máy nước. Lúc này, Thanh ngồi nhìn một lát rồi bất ngờ đi lấy rựa chém vào anh T. khiến những người có mặt không kịp trở tay.



Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 14.8, ông Lê Trọng Hoa (51 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2) gọi điện thoại đến một công ty điện máy ở địa phương báo việc máy lọc nước nhà mình bị hỏng, yêu cầu cho người đến sửa chữa. Công ty điện máy đã cử nhân viên là anh N.T.T đến nhà ông Hoa để kiểm tra và sửa chữa. Tuy nhiên, khi anh T. sửa máy lọc nước thì bị Thanh dùng rựa chém nhiều nhát từ phía sau dẫn đến tử vong.

Theo Hoàng Trọng (TNO)