Vụ cháy tiệm tạp hóa ở Bình Dương: 5 người được giải cứu nhưng đã tử vong

Liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an đã giải cứu được 2 người nam và 3 nữ đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi.



Bình Dương: Cháy nhà trong đêm, 5 người thương vong

Cháy quán tạp hóa khiến 5 người tử vong trong đêm ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình



Vụ hỏa hoạn xảy ra khuya ngày 18.8 tại tiệm tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Tới sáng nay 19.8, Công an thành phố Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường.



Theo báo cáo của công an, nhận được tin báo lúc xảy ra hỏa hoạn ở nhà ông L.Đ.A (sinh năm 1977) lúc 22h22 ngày 18.8, Công an Thành phố Dĩ An đã kịp thời tiếp cận hiện trường dập lửa, phá cửa và giải cứu 5 người ra ngoài lúc 22h29 phút.



Các nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Dĩ An để cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng các nạn nhân đã tử vong.



Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.Đ.A (sinh năm 1977), bà H.T.L (sinh năm 1978), cháu gái L.T.H.Y (sinh năm 2003), cháu trai L.G.B (sinh năm 2006) và cháu gái N.T.N (sinh năm 2001).



Thời điểm xảy ra hỏa hoạn người dân hô hoán nhau dập lửa. Ảnh: Dương Bình



Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin vào khuya ngày 18.8, người dân trên đường Trần Khánh Dư nghe thấy nổ lớn và tiếng la hét thất thanh. Khi chạy ra thì thấy một tiệm tạp hóa đang bốc cháy.



Ngôi nhà thiết kế cửa cuốn nên người dân không thể tiếp cận vào bên trong. Rất đông người dân và lực lượng chức năng địa phương lao tới phá cửa, đồng thời lấy nước dập lửa.



Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cũng điều xe nước tới tiếp cận hiện trường. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng đã đưa 5 người đi cấp cứu, tuy nhiên cả 5 người bị thương quá nặng và đã tử vong.





Hiện trường vụ hỏa hoạn sau khi lửa được dập tắt. Ảnh: Dương Bình



https://laodong.vn/xa-hoi/vu-chay-tiem-tap-hoa-o-binh-duong-5-nguoi-duoc-giai-cuu-nhung-da-tu-vong-943547.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)