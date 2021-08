Vụ cháy, nổ khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng: Tạm giữ người cha

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải trong quá trình điều tra vụ cháy, nổ khiến 4 người nhà ông Hải thiệt mạng.





Liên quan đến vụ việc 4 người thiệt mạng trong vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966), trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) xảy ra vào tối 15-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội vô ý làm chết người.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 19 giờ 56 phút ngày 15-8, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lừa bùng lên dữ dội từ trong nhà ông Nguyễn Văn Hải.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.



Khẩn trương có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người thiệt mạng tại phòng ngủ gồm vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971); chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, con gái ông Hải) và cháu Nguyễn Thị T.N. (SN 2017, cháu ngoại ông Hải). Ông Nguyễn Văn Hải và người con rể là anh Vũ Trọng K. (SN 1990) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị thương nặng nên anh K. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người trong gia đình ông H. thương vong là do nổ bình gas.



Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và từ khai nhận của ông Hải cho thấy, ông Hải chính là người đã gây ra vụ cháy nổ dẫn đến hậu quả đau lòng trên.



Nguồn tin cho biết bước đầu ông Hải khai báo, chị H. con gái ông sau khi lấy chồng ở xã Minh Tân thì thời gian gần đây đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Ngày 15-8, con rể ông Hải là anh K. đến khuyên giải chị H. về lại nhà chồng sinh sống.



Ông Hải cũng khuyên can con gái về nhà chồng nhưng con gái không nghe và giữa 2 bố con ông đã xảy ra mâu thuẫn. Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, ông Hải đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi vợ mình (bà T.), hai vợ chồng con gái (anh K., chị H.) cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa, để con gái về nhà chồng.



Khi ném chai xăng vào trong phòng, chai xăng vô tình rơi trúng vào chiếc bật lửa gas để cạnh chiếc điện thoại của anh K., khiến chiếc bật lửa gas phát nổ, lửa bắt vào chai xăng, gây ra đám cháy.



Thấy cháy, ông Hải vội lao vào trong phòng để cứu cháu ngoại đang được chị H. bế. Giữa ông Hải và chị H. xảy ra giằng co, nên ông Hải không kịp bế cháu ra ngoài, đồng thời cũng bị đám cháy cháy lan vào người.



Hậu quả vụ cháy đã khiến bà T., anh K., chị H. và cháu N. thiệt mạng. Ông Hải cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.



Theo lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình người bị hại 75,6 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo Tr.Đức (NLĐO)