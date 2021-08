Vụ 5 chiến sỹ Công an bị thương: Bắt tạm giam thêm 4 đối tượng

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ 5 chiến sỹ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió.



Bắt tạm giam 4 đối tượng vụ 5 chiến sĩ công an bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: congan.com.vn)



Ngày 27/8, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ 5 chiến sỹ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió đoạn qua thôn Ván Ri, xã Húc.



Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hồ Văn Tám (21 tuổi), Hồ Văn Nước (35 tuổi), Hồ Văn Thiệu (43 tuổi) và Hồ Văn Tuấn (25 tuổi) cùng trú tại xã Húc.



Liên quan đến vụ án này, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Y Sa (29 tuổi), Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi) Hồ Văn Nô La (39 tuổi) đều trú tại xã Húc.



Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Y Sa là đối tượng cầm đầu và kích động.



Các đối tượng còn lại cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi, do bị xúi giục kích động nên tấn công lực lượng bảo vệ xe chở thiết bị điện gió khiến 5 chiến sỹ Công an bị thương.



Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" khiến 5 chiến sỹ Công an bị thương khi đang hỗ trợ bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió đoạn qua thôn Ván Ri, xã Húc.

Theo Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)