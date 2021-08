Vụ 4 người trong gia đình ở Hải Phòng tử vong: Một nạn nhân đang mang thai

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng xác định, 4 người tử vong trong vụ cháy tại xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) do sốc bỏng. Trong số đó, một nạn nhân đang mang thai.





Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc 4 người trong gia đình ở Hải Phòng tử vong - Ảnh: Lê Tân



Sáng 16.8, Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với Viện KSND TP.Hải Phòng và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, ở xóm 3, xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) tử vong.



Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thúy (50 tuổi, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, con ông Hải), anh Vũ Trọng Khương (31 tuổi, con rể ông Hải) và cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4 tuổi, con gái anh Khương, chị Hiền).



Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15.8, Công an H.Thủy Nguyên nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà ông Hải. Theo một số người dân tiếp cận hiện trường thì khi vụ việc xảy ra, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn còn nhà ông Hải tắt điện tối om. Ông Hải bị thương, còn các nạn nhân khác đều ở trong phòng ngủ. Một số người dân đã tiếp cận hiện trường để cứu người.



Một người dân lao vào hiện trường cứu người cho biết, cửa bằng nhôm kính của căn phòng ngủ cuối nhà (gần bếp) lúc đó rất nóng. Bên trong, giường, ghế và nhiều đồ đạc khác bị cháy đen. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, các nạn nhân bị tử vong do sốc bỏng.



Được biết, vợ chồng anh Khương, chị Hiền thường xuyên ở nhà ông Hải. Chị Hiền đang mang thai.



Ngay trong tối 15.8, chính quyền H.Thủy Nguyên đã hỗ trợ gia đình ông Hải 75,6 triệu đồng để lo hậu sự.



Theo Lê Tân (TNO)