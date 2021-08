Truy đuổi thanh niên vi phạm phòng chống dịch, 1 chiến sỹ công an hy sinh

Một chiến sỹ Công an quận 6 (TPHCM) trong lúc truy đuổi đối tượng vi phạm công tác phòng chống dịch, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.





Đối tượng V tại cơ quan công an. Ảnh: CTV



Sáng 3.8, Công an quận 6 (TPHCM) tạm giữ đối tượng Hứa Hán V (27 tuổi, ngụ phường 6, quận 6) để lấy lời khai, điều tra vụ việc liên quan đến một chiến sỹ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khi truy đuổi V, vì không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra sau 18h.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h50' tối 2.8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường 10, quận 6 (TPHCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch. Trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy ra đường sau 18h có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của tổ công tác, bất ngờ tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Thượng uý P.T.T (29 tuổi, cán bộ Công an quận 6) là người trực tiếp đuổi theo bám gần xe của đối tượng.



Truy đuổi được một lúc trên đường Lò Gốm, quận 6 thì xe của Thượng uý T bất ngờ mất lái lao lên vỉa, hè tông vào tường nhà dân. Mặc dù được các đồng đội hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thượng uý T đã không qua khỏi.



Ngay trong đêm, Công an quận 6 đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, trích xuất camera điều tra và truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát, đối tượng V đã tới cơ quan công an trình diện.



Hiện Công an quận 6 đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Công an cũng sẽ điều tra làm rõ xem đối tượng V có tác động vào xe của Thượng uý T, khiến anh mất lái lao vào nhà dân hay không.



