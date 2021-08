TP. HCM khẩn trương đưa 4 trung tâm hồi sức tích cực vào hoạt động

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định lập thêm Trung tâm hồi sức COVID-19, quy mô 500 giường tại Bệnh viện Quốc tế City, giao Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm chuyên môn.



Thủ tướng: Tập trung kiểm soát dịch tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (trái) khảo sát tại Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân. (Nguồn: tuoitre.vn)



Chiều 1/8, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã đi thăm, làm việc với một số bệnh viện tiếp nhận điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.



Tại Bệnh viện Quốc tế City (thuộc Tập đoàn Hoa Lâm), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã hoan nghênh Bệnh viện Quốc tế City đã tình nguyện đăng ký tham gia vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19.



Trước nguồn lực có sẵn, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định thành lập một Trung tâm hồi sức COVID-19, quy mô 500 giường tại đây. Bộ Y tế giao Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm chuyên môn.



Đại diện Bệnh viện Quốc tế City cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, bệnh viện quyết định chia sẻ nguồn lực hiện có để chuyển đổi điều trị bệnh nhân COVID-19.



Theo đó, Bệnh viện Quốc tế City sẽ hoạt động theo mô hình "tách đôi bệnh viện," song song với khu vực khám chữa bệnh bình thường do bệnh viện đảm nhiệm sẽ thiết lập thêm một Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 do Bộ Y tế đảm nhiệm.



Ngay trong chiều 1/8, Bệnh viện Quốc tế City đã bàn giao mặt bằng khu vực tầng 3 với quy mô 70 giường bệnh có đầu nối oxy, máy thở để các chuyên gia thiết lập thành các giường bệnh phục vụ điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng.



Dự kiến trong sáng 2/8, Bệnh viện Quốc tế City bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.



Đối với khu vực tầng 6 và 7 sẽ thiết lập dần dần, trong 5 ngày nâng quy mô lên thành 200 giường. Sau đó, nâng tiếp quy mô đạt 500 giường.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã quyết định cấp ngay 50 máy thở từ kho dự trữ của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Trung tâm này.



Đoàn cũng đã đến thăm và kiểm tra tiến độ triển khai Bệnh viện dã chiến số 16 do Bệnh viện Bạch Mai được giao nhiệm vụ điều hành.



Tại đây, Tiến sỹ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị gần 300 bệnh nhân COVID-19.



Hiện tại các chuyên gia hồi sức, cấp cứu, truyền nhiễm, chống nhiễm khuẩn... của Bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực cùng đội ngũ y tế có sẵn tại đây khẩn trương thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường bệnh có máy thở để điều trị bệnh nhân nặng.



Cùng với trang thiết bị của Bệnh viện Bạch Mai chuyển từ Bắc Giang vào, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế ở phía Nam cấp ngay 100 máy thở chức năng cao và 100 máy thở HFN cho Bệnh viện Dã chiến số 16 và yêu cầu trong 48 giờ tới phải thiết lập xong khu điều trị hồi sức.



Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thiết lập ít nhất 20 giường điều trị sản khoa để phòng tình huống có bệnh nhân là sản phụ.



Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện dã chiến số 13 (do Bệnh viện Việt Đức đảm nhiệm) và Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện dã chiến số 11 (do Bệnh viện Trung ương Huế đảm nhiệm).



Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các đơn vị liên quan cùng 2 bệnh viện đẩy nhanh tiến độ thi công theo phương thức “cuốn chiếu,” thiết lập đến đâu, đưa vào sử dụng đến đó.



Theo đó, phấn đấu đến ngày 5/8 cả 2 Trung tâm hồi sức tích cực này sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nặng, bước đầu 200 giường và sẽ bổ sung đủ 500 giường trong thời gian ngắn nhất.



Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu các bộ phận liên quan của Thành phố phụ trách những nội dung liên quan đến việc thiết lập 4 Trung tâm hồi sức tích cực này cần tinh giản ngay thủ tục hành chính, bổ sung nhanh nhất các điều kiện để các Trung tâm đón nhận ngay bệnh nhân nặng, rất nặng vào điều trị.



"Chúng ta tranh thủ từng giờ từng phút làm thế nào để có nơi điều trị cho bệnh nhân nặng, hạn chế người bệnh tử vong. Chúng ta phải cứu người trước," Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng chân thành cám ơn lãnh đạo Bộ Y tế, các chuyên gia, y bác sỹ đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam+)