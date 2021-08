Tìm thấy 2 lá thư vụ người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang tại TP.HCM

Công an tìm thấy 2 lá thư được cho là của người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang, thi thể người này không bị tác động của ngoại lực. Do đó, theo cơ quan công an, khả năng người này buồn phiền nên tự vẫn.

Hiện trường vụ việc.



Tối 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang trên địa bàn.



Theo đó, nạn nhân là ông N. (bảo vệ của 1 công ty).



Qua khám nghiệm, công an nhận định, tử thi không bị tác động của ngoại lực. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tìm thấy 2 lá thư được cho là của ông N. để lại gửi cho gia đình và công ty.



Nội dung lá thư đầu tiên, ông N. xin lỗi gia đình của mình và lá thư thứ 2 ông cám ơn phía công ty đã nhận ông vào làm bảo vệ trong thời gian vừa qua.



Theo Công an huyện Bình Chánh, có thể ông N. mắc bệnh trong người nên buồn phiền rồi tự vẫn.



Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bị chết cháy khu vực nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM nên hô hoán và báo cho công an.

