Thủ tướng: Đồng Nai chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tập trung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong các khu phong tỏa, cách ly.



Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)



Chiều 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; đồng thời làm việc tại tỉnh Đồng Nai về các nội dung liên quan đến dịch COVID-19.



Tại xã Thạnh Phú, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu, tình nguyện viên tham gia chống dịch; người sống trong các khu nhà trọ đang phong tỏa, cách ly y tế; kiểm tra nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ, việc tiêm vaccine phòng COVID-19, cơ sở y tế.



Tại nơi đến thăm, kiểm tra, Thủ tướng cho rằng chính quyền địa phương đã chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên nỗ lực, tích cực đưa các suất thực phẩm đến tay người dân sống trong cách khu phong tỏa, cách ly.



Thủ tướng đánh giá cao chính quyền huyện Vĩnh Cửu đã đưa vào hoạt động hàng chục cơ sở y tế lưu động, các cơ sở điều trị kịp thời cho những bệnh nhân mắc COVID-19, hạn chế tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng.



Khi đến thăm khu nhà trọ với hơn 160 người, trong đó có 27 người mắc COVID-19 và 77 người tiếp xúc gần phải đi điều trị, cách ly, Thủ tướng động viên người dân tiếp tục cố gắng, tuân thủ giải pháp phòng, chống dịch của chính quyền. Cơ quan chức năng có trách nhiệm đảm bảo không để ai bị thiếu đói.



Nói chuyện với những người dân tại đây, Thủ tướng đề nghị người bà con gọi điện đến đường dây nóng về y tế và an sinh xã hội. Kết quả, khi người dân gọi đến, lập tức có người tiếp nhận thông tin, sẵn sàng hỗ trợ.



Làm việc với tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với các giải pháp phòng, chống dịch của chính quyền. Với các giải pháp của ngành chức năng, sự ủng hộ của người dân, Đồng Nai đã dần kiểm soát được dịch, hạn chế số ca tử vong.



Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý ở Đồng Nai, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Tới đây, tỉnh phải tăng cường hơn nữa giãn cách xã hội ở 3 địa phương này. Số ca bệnh nặng trong tỉnh vẫn cao (gần 200 ca), các đơn vị liên quan phân tích rõ nguyên nhân, kịp thời đề ra giải pháp điều trị hiệu quả.



Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị Đồng Nai cần quán triệt sâu sắc quan điểm lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sỹ, bởi xã, phường là nơi gần dân, hiểu dân nhất. Xã, phường phải vào cuộc vận động, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, kêu gọi nhân dân đồng tình thực hiện nghiêm giãn cách; người dân không ra khỏi nhà sẽ ngăn chặn được nguồn lây.



Các cấp chính quyền phải coi người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch. Người dân là trung tâm thì cấp ủy, chính quyền phục vụ, chăm lo. Người dân là chủ thể thì người dân phải tham gia phòng, chống dịch, xác định phòng, chống dịch là để bảo vệ chính bản thân mình.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tập trung nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong các khu phong tỏa, cách ly; các đường dây nóng về an sinh xã hội, y tế phải hoạt động liên tục, khi người dân gọi đến là được hỗ trợ ngay; kết hợp cả Đông-Tây y trong phòng, chống COVID-19, xây dựng thêm các cơ sở y tế lưu động tại các xã, phường; sử dụng nguồn lực của địa phương để mua sắm máy móc, thiết bị y tế phòng, chống dịch.



Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc tiêm vaccine COVID-19 ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)



Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế sớm xem xét, hỗ trợ Đồng Nai nhân lực, trang thiết bị y tế. Các bộ, ngành liên quan bổ sung nhân lực giúp địa phương phòng, chống dịch.



Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, lũy kế đến nay, Đồng Nai có gần 21.000 ca mắc COVID-19. Tỉnh đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 diện rộng, sớm bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, phấn đấu cuối tháng 8/2021 sẽ khống chế được dịch.



Về an sinh xã hội, tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 62.000 lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền gần 94 tỷ đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, lương thực với tổng trị giá hơn 93 tỷ đồng. Các nguồn lực này đã được phân bổ về cho các địa phương phục vụ phòng, chống dịch. Sắp tới, tỉnh sẽ lập kho dự trữ lương thực tại các xã, phường để kịp thời hỗ trợ người dân.



Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn Chính phủ, các cơ quan Trung ương đã quan tâm, dành nhiều nguồn lực giúp Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19; thể hiện mong muốn, tới đây Đồng Nai sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ, qua đó giúp địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.





Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 27/8:



Tỉnh Đồng Nai:



- Số ca nhiễm: 21.467 ca

- Số ca tử vong: 170 ca

- Số tiêm chủng: 686.391 liều



Trong nước:



- Số ca nhiễm: 410.366 ca.

- Số ca tử vong: 10.053 ca; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 8.097 ca; thủ đô Hà Nội: 38 ca.

- Số ca khỏi bệnh: 198.614 ca.

- Số tiêm chủng: 18.843.004 liều; trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều



Thế giới:



- Số ca nhiễm: 215.615.339 ca

- Số ca tử vong: 4.491.262 ca

- Số ca hồi phục: 192.811.069

Theo Công Phong (TTXVN/Vietnam+)