Tá hỏa phát hiện bộ xương người trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, TP HCM

Một người cháu trong quá trình sửa nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã phát hiện bộ xương, nghi vấn là bà của mình.





Trưa 9-8, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.



Ngày 9-8, mạng xã hội xôn xao clip một người cháu trong quá trình sửa nhà đã phát hiện một bộ xương người.



Hiện trường vụ việc.



Người quay clip khẳng định đó là "bà Út" của mình và bà đã mất tích hơn 1 năm qua. Người này dựa vào đặc điểm là bộ đồ bà ba bà mặc hằng ngày cùng hàm răng giả của bà.



Đáng chú ý, cạnh bộ xương có một đôi dép cùng hai chai nhựa, một chai được người quay clip cho rằng thuốc trừ sâu. Sau khi phát hiện sự việc, những người trong gia đình trình báo công an.



Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận sự việc là có thật. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũng xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn và công an đang vào cuộc.



Điều khiến nhiều người trong gia đình thắc mắc và ngạc nhiên là không biết vì sao bà leo được lên mái nhà cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)