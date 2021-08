Sau "giải cứu", 8/17 cá thể hổ trưởng thành ở Nghệ An đã chết

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, 8 trong số 17 cá thể hổ trưởng thành được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An "giải cứu" sáng 4/8 đã chết.





Nguồn tin cũng cho biết: "Hổ chết có thể có nhiều nguyên nhân, rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng đó là sự việc việc ngoài mong muốn của mọi người".





Những cá thể hổ được đưa ra khỏi nơi nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cổng thôn tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An



Như Dân Việt đã thông tin, sáng 4/8/2021 sau một thời gian điều tra, thâm nhập, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành ở hai hộ dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó nhóm phóng viên Dân Việt đã tiến hành điều tra tình trạng nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã quý hiếm tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.



Tháng 4/2021, thông tin đã được nhóm phóng viên cung cấp đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An.

https://danviet.vn/sau-giai-cuu-8-17-ca-the-ho-truong-thanh-o-nghe-an-da-chet-20210805225339541.htm

Theo PV (Dân Việt)