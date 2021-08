Quảng Nam: Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TP Hội An do sai phạm về đất đai

Ngày 18-8, ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin vừa kỷ luật 2 đảng viên tại TP Hội An do sai phạm trong chuyển đổi mục đích đất trái quy định pháp luật.

Theo đó, vào ngày 17-8, tại kỳ họp thứ 9, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.



Cụ thể: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Thế Hùng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; Không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Cẩm Thanh triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam.





Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, thi hành kỷ luật với 2 đảng viên vi phạm. Ảnh: Nguyễn Cường



Đồng thời, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.



Đối với ông Nguyễn Đình Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An, TP Hội An, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng TN-MT TP Hội An đã ký tờ trình đề nghị UBND TP Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.



Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng vi phạm của các ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.



Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng và ông Nguyễn Đình Hùng bằng hình thức cảnh cáo. UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hội An chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)