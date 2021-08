Phú Thọ: Bé 7 tuổi tử vong do dùng điện thoại đang sạc pin

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, cháu bé đeo tai nghe khi sạc điện thoại nên bị điện giật tử vong.



Ngôi nhà của cháu bé bị điện giật tử vong. (Ảnh: Giaoducthoidai.vn)



Sáng 12/8, lãnh đạo xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra tai nạn làm một cháu nhỏ tử vong.



Nạn nhân là N.H.L.N. (7 tuổi), trú tại Khu 11, xã Hoàng Xá, tử vong khi đang đeo tai nghe trong lúc điện thoại đang sạc pin.



Gia đình đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Xá đã chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường xác minh vụ việc, phong tỏa và bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện và Công an huyện Thanh Thủy để xử lý theo đúng thẩm quyền.



Ông Đào Công Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Xá, cho biết, khoảng 19 giờ ngày 11/8, tại Khu 11, cháu N.H.L.N. được gia đình phát hiện đã tử vong, bước đầu nghi do bị điện giật.



Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, cháu bé đeo tai nghe khi sạc điện thoại nên bị điện giật tử vong.



Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình an táng theo phong tục của địa phương.

