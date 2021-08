Phạt 2 triệu đồng cụ ông không đeo khẩu trang, dùng mũ cối đánh công an

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, cụ ông 79 tuổi ở Hà Nội đã dùng chiếc mũ cối đánh vào mặt nam trung uý công an.





Hình ảnh ông cụ dùng mũ cối đánh vào mặt trung uý công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh cắt từ clip



Chiều 31.7, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn H. (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.



Đối với hành vi chống đối lực lượng chức năng, hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xem xét xử lý.



Trước đó, khoảng 16h50 ngày 30.7, trung uý Hoàng Văn Thọ là cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường Nghĩa Đô trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại ngõ 127 Lạc Long Quân.



Lúc này, trung uý Thọ phát hiện ông H. đi bộ trong ngõ và không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đã tiến lại gần nhẹ nhàng nhắc nhở.



Tuy nhiên, ông H. không những không chấp hành mà còn chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Khi trung uý Thọ tiếp tục nhắc nhở thì bị ông H. cầm mũ cối đánh thẳng vào mặt khiến trung úy công an bị chảy máu.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô và người dân đã khống chế, đưa ông H. về trụ sở để làm việc.



https://laodong.vn/phap-luat/phat-2-trieu-dong-cu-ong-khong-deo-khau-trang-dung-mu-coi-danh-cong-an-936780.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)