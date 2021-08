Nóng: 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM từ 0 giờ ngày 23-8

Ngoài 2 đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, lực lượng trực tiếp chống dịch; cán bộ, công chức được ra đường thì còn có 29 trường hợp khác do Thủ trưởng các cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường và báo cáo cho Công an TP HCM.





Chiều 21-8, nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị thị 16, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các doanh nghiệp trên địa bàn TP tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông.



Theo đó, UBND TP HCM chỉ đạo từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" với tối đã ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.



Chốt kiểm soát thực hiện Chỉ thị 16 trên đường Minh Phụng, quận 6. Ảnh: Hoàng Triều



Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15-8 của UBND TP. Nhóm này bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.



Các đối tượng được cấp giấy đi đường, gồm:



- Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.



- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.



- Các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an TP HCM. Cụ thể:



1. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc.



2. Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.



3. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP.



4. Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối hoạt động trong địa bàn 1 quận/huyện từ 6-18 giờ; trừ TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn tạm dừng hoạt động.



5. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.



6. Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực: không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động; riêng TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn thì thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến".



7. Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hoá, cửa hàng xăng dầu, gas: hoạt động từ 6-18 giờ, do Sở Công Thương quyết định số lượng và phạm vi hoạt động.



8. Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn TP (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật….).



9. Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư.



10. Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19, người đi cách ly và đi cách ly về.



11. Công an, quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.



12. Quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.



13. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.



14. Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất (có thời gian và đề xuất cụ thể).



15. Lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện…).



16. Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí.



17. Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.



18. Dịch vụ công chứng.



19. Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ…



20. Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.



21. Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và các lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, xã trưng dụng.



22. Người dân đi tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 (cần có phiếu tiêm ngừa vaccine).



23. Tổ Covid-19 cộng đồng.



24. Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ: không cấp giấy



25. Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định: thực hiện 1 lần/tuần.



26. Người đi chợ thay: xét nghiệm 1 lần/tuần và trang phục đồ bảo hộ.



27. Các cơ sở sản xuất thực phẩm (bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu…), cơ sở xuất ăn công nghiệp.



28. Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng): Làm việc "3 tại chỗ"; chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm theo hồ sơ và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.



29. Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế… do Sở Du lịch quản lý: làm việc "3 tại chỗ" và thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

Theo Phan Anh (NLĐO)