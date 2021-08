Người phụ nữ bị nhân tình chém xối xả trong nhà nghỉ

Trong đoạn clip được xác định ở Ninh Bình, một người phụ nữ bất ngờ bị nhân tình cầm dao chém xối xả tới khi người này gục trong vũng máu mới bỏ đi.





Ngày 7-8, một lãnh đạo thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy vụ việc một người đàn ông cầm dao truy sát, chém trọng thương 1 người phụ nữ trước đó 1 ngày.





Hình ảnh gã đàn ông cầm dao truy sát người phụ nữ trong nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6-8 tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.



Qua hình ảnh camera an ninh của nhà nghỉ ghi lại, cho thấy một người đàn ông mặc quần đen, áo sáng màu xông vào đánh đấm người phụ nữ, sau đó ông này cầm dao chém xối xả vào người và vùng đầu của người phụ nữ cho đến khi nạn nhân gục trong vũng máu mới bỏ đi.



Theo thông tin từ chính quyền địa phương, người đàn ông trong clip và người phụ nữ bị chém có quan hệ tình cảm. Họ không phải là người địa phương, có về đây thuê nhà nghỉ đã lưu trú được khoảng 2 tuần nay.



Sau khi người đàn ông bỏ đi, người dân đã hỗ trợ đưa người phụ nữ đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Còn nghi phạm đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Kim Sơn.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Sơn phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)