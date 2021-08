Nghệ An: Đột nhập nhà bạn học, đâm trọng thương 2 mẹ con

Một nghi can 17 tuổi ở Nghệ An đang bị truy bắt sau khi vào nhà bạn học cùng lớp rồi dùng dao đâm trọng thương 2 người.



Sáng 8.8, Công an H.Quế Phong (Nghệ An) phát thông báo truy tìm L.K.T.V (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Sơn, H.Quế Phong), để điều tra về việc nghi can này đã đâm trọng thương 2 người lúc rạng sáng cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút rạng sáng 8.8, một nam thanh niên trèo tường vào nhà vợ chồng anh V.Đ.M, chị A.T.Đ (ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn) để gặp con gái vợ chồng anh M. và chị Đ đang ngủ ở tầng 2.



Tại đây, nam thanh niên này bất ngờ dùng dao mang theo đâm liên tiếp vào người con gái anh M. là em V.N.A (17 tuổi). Phát hiện sự việc kẻ lạ đột nhập phòng con gái, chị A.T.Đ (36 tuổi, mẹ của A) chạy lên cũng bị kẻ này dùng dao đâm, khiến cả hai mẹ con bị thương nặng.



Sau khi gây án, nam thanh niên này bỏ trốn khỏi hiện trường.



Qua xác minh ban đầu, công an xác định nghi can gây án là L.K.T.V (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Sơn). Nghi can V. và nạn nhân A. là bạn học cùng lớp (chuẩn bị vào lớp 12).



Ông Tăng Việt Hà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An, cho biết rạng sáng nay, 2 mẹ con chị Đ. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương với nhiều vết đâm trên người, mất máu khá nặng, trong đó A. bị thương nặng hơn. Sau khi hồi sức, truyền máu, cả 2 đã được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu và điều trị.

