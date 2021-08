Lửa lớn bao trùm khu xưởng tại một cụm công nghiệp Bình Định

Tối 11-8, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết, địa bàn này đang xảy ra vụ cháy rất lớn tại một khu nhà xưởng ở Cụm công nghiệp Bình Dương, thuộc khu phố Dương Liễu Đông (thị trấn Bình Dương).





Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút, nhiều người dân ở khu phố Dương Liễu Đông phát hiện tại một nhà kho ở cụm công nghiệp Bình Dương bốc khói lớn. Ngọn lửa nhanh chống bùng lên, cháy lan sang các khu xưởng lân cận, kèm theo những tiếng nổ lớn.



Hiện trường vụ cháy tại khu nhà xưởng cụm công nghiệp Bình Dương. Ảnh: Khải Luân



Đến khoảng 20 giờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, khói lớn kèm theo lửa bốc ngùn ngụt lên cao khiến nhiều người dân sống lân cận rất lo lắng.



“Lực lượng tại chỗ khá đông có cả người dân, nhưng do nguồn nước tại chỗ không có, nhà máy nước của thị trấn đang sửa chữa nên chưa thể tiếp cận khống chế ngọn lửa được. Tất cả vẫn đang chờ các phương tiện chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh ra”, ông Ninh cho biết.



Đến 20 giờ 30, nhiều phương tiện chữa cháy, cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị lân cận được huy động gấp rút. Do đám cháy lớn, nên Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động thêm lực lượng từ xa để tham gia hỗ trợ dập lửa.





Rất đông người dân chứng kiến vụ cháy. Ảnh: Khải Luân



Được biết, khu nhà xưởng xảy ra vụ cháy là nơi chế biến, sản xuất đồ nhựa nên nhiều vật liệu dễ cháy.

“Có thể nhà xưởng có người hoặc bảo vệ canh giữ trong những ngày xảy ra dịch bệnh. Hiện, vẫn chưa xác định đám cháy có gây thiệt hại về người hay không”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương cho biết thêm.



Trong nhiều ngày qua, tại địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng diện rộng có nơi nhiệt độ lên đến 41 độ C. Liên tiếp trong nhiều tuần qua, tỉnh này xảy ra hàng loạt vụ cháy nhà, cháy xưởng và cháy rừng gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.



Đám cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ. Ảnh: Khải Luân







Trung đoàn Không quân 925 hỗ trợ dập lửa ở cơ sở phế liệu



Đêm trước đó (10-8), tại thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) cũng xảy ra một vụ cháy rất lớn tại hai cơ sở phế liệu. Đám cháy bùng phát lúc 17 giờ 11 phút tại cơ sở phế liệu của ông T.B.T. (53 tuổi), sau đó cháy lan sang cơ sở phế liệu ông Tr.V.H. (55 tuổi, cùng ở thôn Hòa Dõng).



Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã điều 9 phương tiện chữa cháy cùng với trên 50 cán bộ, chiến sĩ tại các Đội cảnh sát PCCC-CNCH khu vực số 5, số 2, số 3 đến hiện trường để dập lửa.



Đặc biệt, ngay trong đêm, Trung đoàn Không quân 925 cũng đã chi viện 2 xe chữa cháy cùng với 3 xe chữa cháy tại Sân bay Phù Cát đến tham gia khống chế đám cháy.



Đến 21 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không có thiệt hại về người.



NGỌC OAI