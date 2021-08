Lời khai ban đầu của nghi phạm cắt cổ tài xế taxi tử vong

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Hùng đã được đầu khai nhận về động cơ và hành vi gây án cắt cổ tài xế taxi để cướp tài sản.





Chiều 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, để điều tra về việc liên quan đến cái chết của anh Đ.Đ.T. (SN 1985), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, tài xế taxi.





Nghi can Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19-8, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trên Quốc lộ 7B, đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, nạn nhân là một tài xế hãng taxi Lạc Hồng.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng. Đến 11 giờ, ngày 20-8-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.



Lực lượng công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng do đối tượng vứt lại cách hiện trường 200 m.





Con dao là hung khí gây án vứt cách hiện trường vụ án khoảng 200 m



Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Hùng khai nhận do nợ nần cá nhân nên trưa 18-8, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền. Do không vay được tiền, vì túng quẫn nên ngày 19-8, Hùng đã lên kế hoạch cướp tài sản.



Vào khoảng 14 giờ 53 phút ngày 19-8, Hùng đề nghị anh T. lái xe taxi chở đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B. Tại đây, Hùng đã uy hiếp anh T. để cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành vi đe dọa cướp tải sản, Hùng bị anh T. chống cự nên đã ra tay sát hại nạn nhân.



Hiện nay, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)