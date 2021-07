Khởi tố mới 2 vụ án xảy ra tại IPC, thiệt hại hơn 100 tỉ đồng

Công an TP.HCM khởi tố 2 vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (công ty con của IPC).



Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang và đồng phạm: Vì sao phải điều tra đồng phạm 'tham ô tài sản'?

Nhiều sai phạm xảy ra liên quan Công ty IPC. Ảnh: Độc Lập



Ngày 30.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước) và Công ty TNHH Sepzone Linh Trung, để điều tra.



Cụ thể, vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại IPC trong việc bán nền đất thuộc dự án Khu định cư (KĐC) An Phú Tây, H.Bình Chánh gây thất thoát, thiệt hại 127 tỉ đồng; vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung, liên quan đến việc Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, công ty con của IPC) và các cá nhân đại diện vốn IPC nhận số tiền tương đương 70.000 USD thù lao và tiền thưởng do Công ty Sepzone Linh Trung (công ty con của IPC) chi trả cho thành viên HĐTV.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại Công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án KĐC An Phú Tây, được Thanh tra TP chuyển theo Kết luận thanh tra số 14/KL-TTTP-P6 ngày 26.6.2019 về việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hóa, thực hiện đầu tư dự án, góp vốn liên doanh tại Công ty IPC và các công ty có vốn góp của IPC.



Chuyển nhượng đất với “giá bèo”



Theo hồ sơ, ngày 23.4.2001, UBND TP có quyết định chuyển giao chủ đầu tư dự án KĐC An Phú Tây từ Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Chánh sang Sadeco. Ngày 28.9.2006, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam TP có văn bản giao phần diện tích phục vụ tái định cư tại dự án KĐC An Phú Tây cho Công ty IPC, đồng thời đề nghị IPC đàm phán với Sadeco chuyển nhượng thêm phần đất của Sadeco.



Trên cơ sở đó, IPC đã thỏa thuận góp vốn đầu tư với Sadeco để nhận lại 187 nền đất với Sadeco. Đối với 158/187 nền đất IPC nhận được trong năm 2016, Tề Trí Dũng ký 4 hợp đồng chuyển nhượng 99 nền đất với đơn giá 7 triệu đồng/m2 cho tất cả các nền. Năm 2018, Trần Đăng Linh, Phó tổng giám đốc IPC, ký 2 hợp đồng chuyển nhượng 50 nền đất diện tích hơn 24.559 m2 cho 4 khách hàng cá nhân với đơn giá từ 8,2 - 8,8 triệu đồng/m2. Tổng cộng 149 nền trên bán được với giá hơn 186 tỉ đồng.



Trong khi đó, ngày 18.4.2016, căn cứ vào 2 chứng thư thẩm định giá, IPC đề xuất giá bán sỉ cho khách hàng với giá chuyển nhượng là 7 triệu đồng/m2, áp dụng đồng giá cho tất cả các loại nền, vị trí, diện tích. Đáng nói, cũng thời điểm này, Sadeco đã ra các thông báo giá chuyển nhượng các dự án KĐC An Phú Tây với giá chuyển nhượng thấp nhất hơn 8,1 triệu đồng/m2, cao nhất là hơn 14,8 triệu đồng/m2, giá chuyển nhượng của IPC thấp hơn nhiều so với chuyển nhượng cùng loại của Sadeco.



Từ đó, CQĐT xác định, mặc dù có chứng thư thẩm định giá, tuy nhiên, Tề Trí Dũng không lấy giá của chứng thư định giá giá trị cao hơn mà lấy giá trung bình của hai chứng thư dẫn đến làm giá bán cho khách hàng, không đảm bảo hiệu quả kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 59 tỉ đồng.



Ngày 1.2.2021, Hội đồng định giá tài sản cấp TP có kết luận định giá tài sản, xác định giá trị thị trường quyền sử dụng đất ở của 149 nền đất thuộc KĐC An Phú Tây đã bán cho khách hàng (tại thời điểm IPC ký hợp đồng chuyển nhượng) là hơn 313 tỉ đồng, cao hơn 127 tỉ đồng so với giá IPC chuyển nhượng cho các khách hàng. Như vậy, hành vi chuyển nhượng nền đất của IPC, Tề Trí Dũng và cá nhân liên quan có dấu hiệu của tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



Theo Hoàng Huy (TNO)