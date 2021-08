Khởi tố bị can, bắt tạm giam người nuôi nhốt 14 con hổ tại nhà

Liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành (Nghệ An), cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.





Chiều 11-8, theo tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.



Bị can Hiền bị cáo buộc liên quan đến việc nuôi nhốt trái phép 14 con hổ bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ hôm 4-8 vừa qua.



Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành) là do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện Công an huyện đang gia hạn thời gian tạm giữ bà Định để tiếp tục điều tra.



Lực lượng công an thu giữ nhiều con hổ lớn còn sống ở xã Đô Thành.



Liên quan đến vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép vừa được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, chiều 9-8, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết theo Bộ luật Hình sự, đây là tội phạm rất nghiêm trọng. Để phá chuyên án, lực lượng công an đã quyết tâm cao trong việc đấu tranh với loại tội phạm này… Việc một số con hổ bị chết xảy ra là ngoài ý muốn của tất cả các lực lượng chức năng tham gia.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 4-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất và phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và bà Hồ Thị Thanh (31 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành, trọng lượng khoảng 200 kg/con.



Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng bắt quả tang gia đình bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) đang nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành. Mỗi con hổ có trọng lượng 225 kg - 265 kg. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gia đình bà Định xây dựng hầm với diện tích khoảng 120 m2 để nuôi nhốt hổ.



Được biết, theo chính quyền địa phương, chồng bà Nguyễn Thị Định tên Lê Văn Hậu, là công an viên xã Đô Thành, phụ trách địa bàn xóm Phú Xuân.



Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã sử dụng thuốc gây mê cho các con hổ tang vật rồi vận chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, 8/17 con hổ đã chết.



Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an Nghệ An tiếp tục làm rõ.



