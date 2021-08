Khởi tố, bắt giam đối tượng chống đối, nhốt người làm công tác chống dịch

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa, Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Thống (51 tuổi) ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.



Đối tượng Phan Văn Thống bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Công an cung cấp)



Sáng cùng ngày, ông Đinh Ngọc Sum, Phó chủ tịch UBND xã Hoà Đồng dẫn đầu tổ công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của xã đến kiểm tra tại quán cà phê 3D ở thôn Phú Diễn Ngoài, phát hiện vợ chồng ông Phan Văn Thống và bà Lê Thị Mộng Hằng đang bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả trong sân gần cổng ra vào quán. Tổ công tác yêu cầu vợ chồng ông Thống dừng việc bán hàng, tuy nhiên bà Hằng không đồng ý và ông Thống vẫn dùng xe máy đi giao hàng cho khách.



Khi tổ công tác chuẩn bị lập biên bản về hành vi vi phạm thì bà Hằng gọi điện thoại cho ông Thống chạy về. Tại đây ông Thống xua đuổi những cán bộ trên ra khỏi sân nhà và khóa cổng nhốt ông Sum bên trong sân, nhằm ngăn cản không cho tổ công tác lập biên bản vi phạm. Tổ công tác vận động, yêu cầu ông Thống mở cửa nhưng ông này không đồng ý. Sau đó, nhận được tin Công an huyện Tây Hòa đến hỗ trợ, lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ đối với Thống.



Trong lúc địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời răn đe giáo dục ý thức chấp hành các quy định chống dịch, liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án huyện Tây Hòa đã họp khẩn, thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phan Văn Thống về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

