Khi chưa có vaccine, biện pháp giãn cách xã hội phải thực hiện triệt để

Theo Thủ tướng, trong điều kiện chưa có vaccine, thuốc đặc trị COVID-19 thì biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để vì lây nhiễm là giữa người với người.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Ảnh Nhật Bắc



Bước đầu đạt được những kết quả tích cực



Sáng nay (15.8), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.



Dự hội nghị với Thủ tướng tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; tại đầu cầu 36 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 dự họp tại đầu cầu TP.Hồ Chí Minh.



Theo VOV, phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một số địa phương đã ban hành thêm các chỉ thị chỉ đạo thực hiện việc này ở mức cao hơn, sớm hơn so với quy định của Chính phủ. Thủ tướng hoan nghênh cách làm này trên nền tảng các quy định của Trung ương, địa phương căn cứ tình hình, sáng tạo, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tế.



"Vừa qua, với sự cố gắng các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, đã thực hiện giãn cách xã hội được một tháng, có nơi gần được một tháng. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân, chúng ta đạt được những kết quả tích cực bước đầu cơ bản, có cái là nền tảng, có cái là khởi điểm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì chúng ta thấy chưa đạt mong muốn, mục tiêu đề ra" - Thủ tướng nhấn mạnh.



Giãn cách, cách ly xã hội triệt để



Tại hội nghị này, Thường trực Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan đánh giá lại công tác thời gian qua thực hiện các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị 16, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo để xem những điều đã làm và chưa làm được, nguyên nhân khách quan và chủ quan.



Trong đó tập trung phân tích đánh giá thật kỹ nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước.



Theo Thủ tướng, việc chống dịch chưa có tiền lệ do đó các biện pháp tổ chức thực hiện phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cái gì đã "chín", đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì triển khai ngay; không cầu toàn, không nóng vội.



Thủ tướng yêu cầu, cần đưa ra lộ trình, mục tiêu, biện pháp để hoàn thành, nếu để kéo dài thì chống dịch không dứt điểm và kinh tế-xã hội không phát triển được, không có nguồn lực để chống dịch.



"Chúng ta không có điều kiện như các nước phát triển, quy mô nền kinh tế chúng ta còn hạn chế, phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh thì mới có nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế và y tế" - Thủ tướng nhấn mạnh.



Theo Thủ tướng, trong điều kiện chưa có vaccine, thuốc đặc trị thì biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để vì lây nhiễm là giữa người với người. Phải phong toả các ổ dịch nghiêm ngặt để tách F0, có điều trị phù hợp, phát hiện nguồn lây trong cộng đồng bằng xét nghiệm đại trà.



Tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương cần xét nghiệm nghiêm, trọng tâm, trọng điểm trong thời gian còn lại của giãn cách. Cùng với đó huy động, tìm kiếm nguồn vaccine và thuốc điều trị. Theo Thủ tướng, vừa qua, các cấp, các ngành đã nỗ lực cố gắng, đến nay, nếu không kiên định các mục tiêu thì sẽ thất bại. Do đó phải bảo vệ thành quả đạt được.



Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo Thủ tướng về công tác phòng chống dịch tại địa phương và có những kiến nghị, đề xuất gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

https://laodong.vn/thoi-su/khi-chua-co-vaccine-bien-phap-gian-cach-xa-hoi-phai-thuc-hien-triet-de-942129.ldo



Theo VƯƠNG TRẦN (NLĐO)