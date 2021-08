Kẻ chém người tình trong nhà nghỉ đang bị truy nã tội giết người

Nguyễn Văn Đồng, nghi phạm chém người tình trọng thương trong nhà nghỉ, đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.





Chiều ngày 7-8, Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin về vụ việc một người phụ nữ bị truy sát, chém trọng thương tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.



Nghi phạm Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình



Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 6-8, một người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào vùng lưng và đầu của một người phụ nữ tại nhà nghỉ Chiều Tím, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.



Qua camera an ninh ghi lại cho thấy khi thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, nghi phạm mới vứt dao lại hiện trường rồi bỏ đi. Sau đó, người phụ nữ mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.



Nhận được thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án.



Đến 1 giờ 30 ngày 7-8, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực bờ đê hữu sông Vạc, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn.



Hình ảnh Nguyễn Văn Đồng truy sát người tình trong nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip



Tại cơ quan công an, ban đầu nghi phạm khai là Lâm Phong, được mẹ đưa sang Trung Quốc từ nhỏ nên không nhớ quê quán ở đâu. Đầu tháng 5-2021, Phong bị phía Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly Covid-19 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình cách ly, Phong quen chị L.T.A.Đ. (SN 1990, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).



Hết cách ly, Phong và chị Đ. về thị trấn Phát Diệm thuê nhà nghỉ để ở, sau đó dẫn tới mâu thuẫn, Phong đã cầm dao truy sát, chém người tình.



Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, các trinh sát Công an tỉnh Ninh Bình nghi ngờ lời khai trên không đúng sự thật nên tiếp tục tiến hành đấu tranh. Sau 10 giờ đấu trí, Lâm Phong đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đáng nói, đối tượng này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Giết người".



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)