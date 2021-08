Hà Nội đảm bảo nghiêm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.



Nóng: Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6.9

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)



Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9, trong công văn số 186-CV/TU vừa ban hành, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch; tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ.



Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2/9.



Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao, nguy cơ khó lường.



Để không làm lãng phí thời gian giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời bảo vệ thành quả phòng, chống dịch đã đạt được, toàn thành phố cần thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.



Cũng trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2021), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng, đồng thời tặng quà các đối tượng chính sách, người có công. Sẽ có tổng số 3.727 suất quà với tổng kinh phí là hơn 3,8 tỉ đồng được trao tặng trong dịp này.



Đây là việc làm ý nghĩa đã được thành phố Hà Nội thực hiện từ nhiều năm qua. Thành phố Hà Nội luôn coi công tác chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là thực hiện đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.



Cụ thể, thành phố sẽ trao suất quà mức 1 triệu đồng/suất tặng người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành, cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (tiền khởi nghĩa); Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”; Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” (nếu người đứng tên trong Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” đã chết thì đại diện vợ, chồng hoặc con được tặng quà).



Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận Hà Đông và các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đông Anh, Ứng Hòa.



Trong đó, tặng quà mức 11 triệu đồng/đơn vị cho 7 cơ sở cách mạng là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu “Bằng có công với nước” hoặc “Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến.” Tặng quà mức 2,5 triệu đồng/người cho 14 cá nhân tiêu biểu là người có công thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2021.



Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế, có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ, tặng quà các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý.

