Giám đốc Sở Y tế Bình Định nói về 15 nhân viên y tế ở địa phương mắc Covid-19

Quảng Bình ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2



Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết trong sáng 1-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp là F1 của BN 141580 - tài xế chạy tuyến Lạng Sơn - Cha Lo (Quảng Bình).



Khách sạn Anh - Pháp - Việt ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - nơi phát hiện 3 trường hợp mắc Covid-19.



Theo điều tra dịch tễ, trường hợp thứ nhất là N.T.L (SN 1981; ngụ thôn Quyết Thắng, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), lái xe chở hàng tuyến Lạng Sơn - Phú Thọ - Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).



Từ ngày 19-7 đến 20-7, anh L. nhận xe từ Cửa khẩu Cha Lo đi Lạng Sơn trả hàng. Ngày 26-7, lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chiều 27-7, anh L. chạy xe về quê vợ tại xã Kim Xuân (huyện Kim Thành, Hải Dương). Tại đây, anh tiếp xúc với vợ chồng nhà chú vợ, em rễ và nhậu cùng với BN 141580.



Đến 5 giờ ngày 28-7, anh L. lái xe đến để bốc hàng tại KCN Thụy Vân (TP Việt Trì, Phú Thọ) có tiếp xúc với 1 bảo vệ và 1 lái xe nâng (hiện tại đã được cách ly tập trung); ghé ăn sáng trên đường Quốc lộ 2, không nhớ rõ quán.



Khoảng 20 giờ ngày 29-7, sau khi bốc xong hàng, anh L. điều khiển phương tiện xuất phát đi Cha Lo. Lúc 10 giờ 30 có ghé cây xăng Công ty Cường Thủy (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) tiếp xúc với nhân viên bán hàng. Lúc 13 giờ 30, anh ghé Trạm Kiểm soát CSGT 51 Diễn Châu (Nghệ An) để xử lý biên bản, tiếp xúc với 1 bảo vệ và 2 CSGT.



Đến 14 giờ 30, tài xế này có ghé ăn cơm ở đường tránh TP Vinh, Nghệ An (gần ngã tư Nam Đàn) nhưng không nhớ rõ quán. Lúc 19 giờ cùng ngày, anh L. đến Cha Lo vào nghỉ tại khách sạn Thu Hoài, ở cùng phòng với anh P.V.D (SN 1971; lái xe BKS: 34C-248.49)



Sáng 31-7, trường hợp trên được xác định là F1 của BN 141580, nên được cách ly tại khách sạn Anh-Pháp-Việt và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân có mệt mỏi, không ho, không sốt, không khó thở, giảm hoặc mất khứu giác…



Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.H (SN 1973; lưu trú tại khu vực Cha Lo, huyện Minh Hóa), đầu bếp tại khách sạn Anh-Pháp-Việt, từng tiếp xúc với BN 141580 nên được cách ly ngay tại khách sạn. Sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, truy vết các F1



Trường hợp thứ 3 là anh Đ.Q.L (SN 2004; quê xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch), công nhân tại Khu công nghiệp tại Dĩ An (Bình Dương).



Chiều 28-7, anh L. cùng một nhóm 18 người cùng nhau thuê xe đi từ Bình Dương ra Quảng Bình. Tối 29-7, anh này đến Chốt Phòng chống dịch Covid-19 phía Nam (xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy), sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy. Trung tâm Y tế Lệ Thủy đã lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Quảng Bình xét nghiệm và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, có khàn giọng và đau đầu nhẹ.



Sở Y tế Quảng Bình đang chuyển các bệnh nhân về Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình bằng xe chuyên dụng để cách ly, điều trị. Phối hợp với các lực lượng tại địa phương tiếp tục điều tra các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và lập danh sách F2 để tiến hành xử lý theo quy định phòng chống dịch Covid-19.



Đồng thời, thông báo Trung tâm CDC các tỉnh Bình Dương, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An để phối hợp điều tra truy vết các trường hợp liên quan. H. Phúc