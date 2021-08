Do mâu thuẫn, chồng kéo vợ vào phòng dùng xăng đốt khiến cả 2 tử vong

Do mâu thuẫn, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, sau đó người chồng kéo vợ vào phòng riêng rồi dùng xăng tự thiêu khiến cho cả hai tử vong.





Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm hai người tử vong, xảy ra tại số nhà 80 đường Đào Duy Từ, phường Đông Ba, TP Huế vào tối 3-8.





Khu vực căn nhà xảy ra vụ án.



Hai người tử vong tại chỗ là anh N.M.T. (SN 1982) và vợ là chị N.T.H. (SN 1985), cùng trú tại địa chỉ nêu trên. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3-8, hàng xóm thấy giữa anh T. và chị H. xảy ra cãi vã với nhau, sau đó người chồng đã kéo vợ vào phòng riêng của hai vợ chồng sau nhà.



Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày thì người nhà phát hiện trong phòng bị cháy và hô hoán dập lửa, đồng thời báo tin cho cơ quan công an. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập tắt đám cháy và phát hiện thi thể của 2 vợ chồng anh T. tại hiện trường.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra ban đầu, xác định do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng dẫn đến anh T. đã có hành vi xâu ẩu với chị H., sau đó dùng xăng tự thiêu. Họ chết, để lại 3 đứa con nhỏ, trong đó người con đầu mới được 9 tuổi.



Theo thông tin gia đình cung cấp, trong thời gian chung sống, hai người cũng thường xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã, T. có thời gian sử dụng ma túy dạng đá, bồ đà và hay đánh đập vợ.

Theo Quang Nhật (NLĐO)