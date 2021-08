Đề nghị truy tố giám đốc công ty bất động sản 'vẽ' dự án để lừa đảo

Với 63 lô đất tại dự án tự vẽ ở địa bàn phường Tam Phước, đối tượng Nguyễn Đình Chính - Giám đốc Công ty Rồng Đất - đã chuyển nhượng cho 39 khách hàng để thu về gần 20 tỷ đồng.



Khốn đốn vì dính dự án 'ma'

Đối tượng Chính (người thứ ba từ phải qua) cầm dao dọa khách hàng đến đòi lại tiền. (Ảnh: TTXVN phát)



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đình Chính, 33 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản và xây dựng Rồng Đất (có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo kết quả điều tra của Cơ quan công an, vào tháng 5/2018, Nguyễn Đình Chính thành lập Công ty Rồng Đất kinh doanh lĩnh vực bất động sản.



Cũng trong tháng 5/2018, đối tượng Nguyễn Đình Chính đã ký hợp đồng đặt cọc với bà P.T.B.L, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với nội dung bà L chuyển nhượng cho Chính 7 thửa đất tại các tờ bản đồ số 1 và số 2 thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, với giá chuyển nhượng là 58 tỷ đồng, các thửa đất này đều là đất trồng cây lâu năm.



Theo Cơ quan công an, mặc dù đang trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, thanh toán việc chuyển nhượng 7 thửa đất và chưa được bà L ủy quyền nhưng Nguyễn Đình Chính đã tự ý ký kết hợp đồng với một công ty khác để san lấp mặt bằng các thửa đất nói trên.



Đặc biệt, các thửa đất này cũng chưa được bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thế nhưng Nguyễn Đình Chính tự ý lập hồ sơ mặt bằng phân thành 5 khu với tổng cộng 170 lô và tự đặt tên là khu dân cư Tam Phước.



Với một dự án khu dân cư tự mình vẽ ra trên giấy, Nguyễn Đình Chính đã quảng bá rầm rộ và rao bán cho nhiều người dân.



Theo kết quả điều tra của Cơ quan công an, để bán các lô đất một cách trót lọt, Nguyễn Đình Chính cam kết với khách hàng sẽ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng như: làm đường bêtông rộng 6m, hệ thống điện, cống thoát nước.



Đặc biệt, đối tượng này cũng cam kết sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thành đất thổ cư và làm thủ tục tách thửa cho từng lô trong vòng 1 tháng kể từ khi ký hợp đồng chuyển nhượng.



Theo Cơ quan Công an, trong quá trình thực hiện lừa bán các sản phẩm chưa đủ điều kiện cho khách hàng, Nguyễn Đình Chính dùng nhiều thủ đoạn nhằm tạo lòng tin. Đặc biệt, với các lô đất tại dự án mà Chính tự vẽ ra, mặc dù không đủ điều kiện để lập hợp đồng công chứng nhưng đối tượng liên hệ với văn phòng công chứng lập hợp đồng.



Xác định các lô đất không đủ điều kiện pháp lý để công chứng nhưng Nguyễn Đình Chính vẫn yêu cầu nhân viên công chứng ký tên lên các phiếu thu (mỗi phiếu 3,5 triệu đồng) để tạo lòng tin cho khách hàng.



Cơ quan Công an xác định với 63 lô đất tại dự án tự vẽ ở địa bàn phường Tam Phước, đối tượng Nguyễn Đình Chính đã chuyển nhượng cho 39 khách hàng để thu về gần 20 tỷ đồng. Trong đó có một số lô đất, đối tượng Chính ký hợp đồng chuyển nhượng cho từ 2 đến 3 người để thu về số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.



Trong thời gian nhận chuyển nhượng 7 thửa đất của bà L, do không đủ tiền để thanh toán cho bà L, nên đối tượng Chính đã liên hệ với một số người khác vay hàng chục tỷ đồng để trả cho bà L. Một số người cho Chính vay tiền đã được đối tượng này ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và cho đứng tên trên các lô đất để bán cho khách hàng.



Cơ quan Công an cũng xác định một số người có liên quan đến việc Nguyễn Đình Chính lập dự án để lừa đảo khách hàng, trong đó có những người có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Cơ quan công an chưa thể áp dụng các biện pháp điều tra, đã tách các hành vi này để tiếp tục điều tra, xử lý sau khi có căn cứ.



Đối với 5 người là nhân viên của Công ty Rồng Đất, Cơ quan công an xác định những người này được Chính thuê làm nhiệm vụ giới thiệu, tìm kiếm khách hàng để phân phối các lô đất nhưng chỉ làm môi giới để hưởng phần trăm và không có dấu hiệu giúp sức, đồng phạm với Nguyễn Đình Chính.



Cơ quan Công an cũng xác định vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Phước, cán bộ địa chính phường Tam Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng san lấp, phân lô bán nền vi phạm pháp luật tại khu đất nói trên. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người liên quan theo quy định.



Trước đó, tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Chính vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)