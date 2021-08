Đà Nẵng sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chủ trương sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch trên địa bàn, nghiên cứu vận dụng ngay vào giấy đi đường và phiếu đi chợ của người dân.





Sở Truyền thông và Thông tin Đà Nẵng sẽ là đầu mối nghiên cứu, thống nhất đưa mã QR code công dân Đà Nẵng vào các ứng dụng hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh, để thay đổi các mẫu giấy đi đường, phiếu đi chợ vốn chưa thực sự phát huy hiệu quả.



Một công dân một mã code



Thực tế, đây là chủ trương chung và cũng là một đề án số hóa quản lý Nhà nước do Sở Truyền thông và Thông tin Đà Nẵng đề xuất, đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận từ năm 2020.



Theo đó, mỗi công dân Đà Nẵng căn cứ CMND sẽ được cấp một mã QR code công dân tương ứng, để tiện về quản lý nhân khẩu và hộ gia đình. Sau khi có mã này, công dân có thể lưu lại ở điện thoại, in ra giấy mang theo, để tiện khai báo quét mã tại những điểm kiểm soát, về cả an ninh trật tự, y tế dịch tễ, cơ quan công sở…



Việc kiểm tra giấy thông hành thủ công như hiện nay tốn nhiều thời gian, dễ gây ùn tắc. Ảnh: TS





Đợt cao điểm dịch bệnh lần này, Đà Nẵng dựa vào mã QR code, triển khai hình thức phát phiếu đi chợ cho dân, thay cho mẫu phiếu thủ công. Bảo vệ các chợ chỉ cần quét mã xác nhận người đi chợ có đúng phiếu, đúng ngày chia phiên, mà không phải lưu trữ.



Theo Sở Truyền thông và Thông tin Đà Nẵng, trong thời gian tới, phiếu đi chợ của người dân Đà Nẵng sẽ mở rộng thêm tính năng, dùng đúng mã QR code công dân được cấp theo phần mềm quản lý chung của địa phương để tiện lưu trữ, truy nhập. Với loại phiếu mới, người dân sẽ được cập nhật thời gian, địa điểm đi chợ, lượt đi và chợ đã đi, để tiện truy vết khi cần.



Ông Trần Thạch, Phó giám đốc sở này cho rằng, đây chỉ là một trong nhiều hình thức, giải pháp ứng dụng mã QR code vào quản lý, điều hành và kiểm soát tại địa phương, trên tinh thần tạo thuận lợi và giản tiện nhất cho người dân sinh hoạt, đi lại và tham gia phòng chống dịch tễ.



Đặc biệt theo chủ trương chung, thành phố Đà Nẵng đã kết nối cổng khai báo y tế toàn quốc ở địa chỉ tokhaiyte.vn. Theo đó, mọi công dân Đà Nẵng đều được nhắc nhở khai báo, lấy mã QR code của Bộ Y tế, để được kiểm soát qua quét mã ở những chốt kiểm dịch, đơn giản nhanh chóng hơn việc khai báo thủ công trước đây.



Hướng đến một mã chung cho công dân



Theo một số nhà tư vấn, mã QR code quản lý công dân hiện nay chưa thống nhất được trên toàn quốc, chưa đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng, phần mềm quét mã tạo mã khác nhau. Vì vậy, Đà Nẵng tạm thời tạo mã riêng cho công dân mình.



Về tương lai, khi phần mềm khai báo của Bộ Y tế thống nhất đồng bộ, nhất là khi phần mềm căn cước điện tử của Bộ Công an được hoàn thiện, dữ liệu công dân Đà Nẵng sẽ dễ dàng chuyển đổi qua mã toàn quốc này. Theo đó, quản lý dữ liệu công dân quốc gia sẽ đồng bộ và hiệu quả hơn.



Nếu áp dụng mã QR code công dân thì việc kiểm soát đi chợ, giấy ra đường của công dân sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ảnh: TS





Từ ngày 1.8.2021, Đà Nẵng đã tăng cường phòng dịch, hạn chế tối đa người dân ra đường để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, bằng cách lập nhiều chốt kiểm tra giấy thông hành. Mẫu giấy thông hành do chính quyền cấp phát, gắn với mã QR code được tạo bởi dữ liệu trộn lẫn số CMND, ngày tháng năm sinh và địa chỉ cư trú của công dân. Như thế, mỗi công dân sẽ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu đi lại không cần thiết, khi đã quét mã giấy đi đường tại các chốt kiểm soát trên địa bàn.



Một số đơn vị tư vấn đánh giá, việc cấp mã QR code không hề khó khăn về mặt kỹ thuật. Hiện tại, giới công nghệ đã có phầm mềm tạo mã QR code chuẩn hoá quốc tế, chỉ cần cho vào 1 chuỗi thông tin vào sẽ có mã QR code đơn giản, thẩm mỹ và tương thích mọi đầu đọc mã, kể cả điện thoại thông minh dùng phần mềm QR scand cài sẵn cũng phát hiện được.



Do đó, các chốt kiểm dịch tại Đà Nẵng trong thời gian tới chỉ cần có thêm thiết bị camera kết nối máy tính, hoặc điện thoại thông minh có kết nối 4G là dễ dàng truy cứu thông tin người đi đường. Công dân Đà Nẵng cũng chỉ cần đưa mã QR code của mình quét qua thiết bị chốt kiểm soát, là tự động cập nhật dữ liệu đi lại để tiện truy cứu về sau.



Ông Trần Thạch cho biết, từ chiều 3.8, Sở Truyền thông và Thông tin đã triển khai ứng dụng mã QR code công dân vào việc đăng ký giấy đi đường và phiếu đi chợ.



https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-se-ap-dung-ma-qr-code-cong-dan-vao-kiem-soat-phong-dich-937874.ldo

Theo Thụy Bất Nhi (LĐO)