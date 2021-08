Đã bắt được nghi can đâm trọng thương 2 mẹ con bạn học lúc rạng sáng

Sau khi lên phòng ngủ đâm trọng thương bạn gái học cùng lớp 11 và mẹ bạn gái, nghi can Vinh lẩn trốn. Hiện nghi can này đã bị cơ quan công an bắt giữ.



Nghệ An: Đột nhập nhà bạn học, đâm trọng thương 2 mẹ con

Nghi can Lang Kim Thế Vinh. Ảnh do Công an tỉnh Nghệ An cung cấp



Chiều 8.8, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt được Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Sơn, H.Quế Phong), khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại H.Quỳ Châu (Nghệ An).



Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường, bơi qua sông Nậm Việc để sang xã Châu Tiến. Đến khoảng 14 giờ 30 chiều nay, 8.8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp Công an H.Quế Phong phát hiện, bắt giữ được Vinh khi nghi can này đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 20 km.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ 15 sáng 8.8, Lang Kim Thế Vinh (vừa học xong lớp 11) đến nhà bạn gái cùng lớp là V.N.A (ở cùng thị trấn Kim Sơn, H.Quế Phong), leo tường vào nhà. Sau đó, Vinh đi lên tầng 2, nơi A. đang ngủ để nói chuyện với A. rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn học.



Phát hiện sự việc, chị A.T.Đ (36 tuổi, mẹ của A) đã chạy lên phòng con gái và cũng bị Vinh dùng dao đâm nhiều nhát khiến cả 2 mẹ con bị thương nặng.



Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu, do vết thương nặng nên cả hai nạn nhân được chuyển đến tuyến trên để cấp cứu, điều trị.



Vụ án đang được Công an H.Quế Phong khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Khánh Hoan (TNO)