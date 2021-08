Củng cố hồ sơ khởi tố vụ cha dượng đánh đập tàn nhẫn con riêng của vợ

Vụ việc cha dượng đánh đập tàn nhẫn con riêng của vợ, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.



Ngày 6.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh).



Lê Hoài Nam bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em trong clip gây xôn xao trên mạng.



Thông tin điều tra ban đầu, xác định Nam chung sống như vợ chồng với chị N.H.T (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) và bé B.N.P.A. (cháu là con riêng của chị N.H.T).



Từ đầu tháng 5.2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An làm nơi bán cà phê, sống cùng chị N.H.T và bé B.N.P.A.



Trong thời gian sinh sống tại đây, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé B.N.P.A gây bức xúc trong láng giềng.



Khoảng 20h ngày 3.8, Nam lại đánh đập, chửi mắng bé B.N.P.A, người dân ở cạnh nhà can ngăn thì bị Nam hăm doạ nên quay video sự việc trên.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.



Hiện sức khỏe của cháu B.N.P.A cũng đã ổn định nhưng vẫn còn hoảng sợ. Hội phụ nữ và các đoàn thể ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cũng đã đến thăm hỗ trợ động viên mẹ con chị N.H.T.

