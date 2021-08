Cục phó Cục Thuế Phú Yên bị đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ điều tra

Ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên, bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ công tác điều tra.





Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã ký ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 90 đối với ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên.



Trước đó, vào ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế; ông Ngô Quang Phú, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên - Ảnh: Hồng Ánh



Theo điều tra ban đầu, với chức trách Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên, ba cán bộ đã cùng ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên tại thời điểm giữa năm 2017, giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 8 tỉ đồng.



Riêng ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên, liên quan đến vụ án với vai trò là thành viên Hội đồng Đấu giá đặc biệt tỉnh Phú Yên.



Vào ngày ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên, cùng tội danh trên.

