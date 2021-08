Công an vào cuộc vụ thiếu nữ bị hàng chục cô gái đánh đập ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng vào cuộc xác minh vụ thiếu nữ ở Quảng Nam bị hàng chục người cầm mũ bảo hiểm, thân cây đánh đập, chửi bới.



Bình Định: Trên đường đi học về, nữ sinh bị đánh đập, hiếp dâm

Thiếu nữ ở Quảng Nam bị đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình



Ngày 9.8, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang xác minh các clip ghi lại cảnh nhóm thiếu nữ dùng mũ bảo hiểm, thân cây đánh đập 1 cô gái gây xôn xao mạng xã hội.



Trước đó, ngày 8.8, một người dùng mạng xã hội Facebook đăng tải lên trang cá nhân 4 clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ đánh hội đồng một cô gái gây bức xúc.



Clip được cho là ghi lại vào chiều 7.8, tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.



Nội dung trong các clip cho thấy, thiếu nữ bị một nhóm người (gồm cả chục cô gái có tuổi đời từ 15-17 tuổi) liên tục buông lời chửi bới, cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp. Thậm chí, khi nạn nhân ngã nhào xuống đất, nhóm người tham gia đánh hội đồng vẫn không chịu dừng lại.



Ngoài cả chục cô gái vây đánh hội đồng, tại hiện trường còn có các nam thanh niên khác đứng quay clip, liên tục reo hò cổ vũ và tuyệt nhiên không có hành động can ngăn.



Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo THANH CHUNG (LĐO)